Il Coronavirus cancella anche il BFI Flare: London LGBT Film Festival

A pochi giorni dal rinvio a data da destinarsi del Lovers Film Festival 2020 di Torino, che si sarebbe dovuto tenere dal 30 aprile al 4 maggio prossimo, anche il BFI Flare: London LGBT Film Festival, precedentemente noto come London Lesbian and Gay Film Festival (LLGFF), ha dovuto cedere alla pandemia da Coronavirus.

Il più grande festival cinematografico europeo dedicato a tematiche lesbiche, gay, bisessuali e transgender (LGBT), che va avanti dal 1986, avrebbe dovuto prendere vita il prossimo 29 marzo, a Londra, con un programma già annunciato, oltre 50 lungometraggi, 85 cortometraggi e una vasta gamma di eventi speciali, nonché numerosi ospiti. Ma dinanzi all’avanzata del Covid-19, persino in un Regno Unito che al momento decide di non barricarsi in casa suscitando polemiche e indignazioni scientifiche, gli organizzatori hanno preferito cancellare tutto. L’anteprima mondiale di Cicada, diretto da Matt Fifer e Kieran Mulcare, avrebbe dovuto aprire il Festival, mentre Summerland di Jessica Swale, con Gemma Arterton e Gugu Mbatha-Raw, chiuderlo.

È con il cuore pesante che annunciamo che, a causa delle dimensioni e della complessità della gestione di un grande festival cinematografico internazionale con autori in arrivo da tutto il mondo, che il BFI ha preso la decisione molto difficile di annullare l’edizione 2020 del BFI Flare: Londra LGBTIQ + Film Festival, a causa del rapido evolversi della pandemia di COVID-19. BFI Flare è un festival molto speciale e di lunga data, con un seguito fedele e dedicato, e ci rendiamo conto come questa sia un annuncio che deluderà il pubblico, il nostro staff, il team del Festival e tutti i cineasti incredibilmente talentuosi e appassionati coinvolti. Sappiamo che questa decisione riguarda tutti in diversi modi, e chiediamo rispettosamente a tutti di sopportarci, nei prossimi giorni, mentre lavoreremo per affrontare gli effetti di questa cancellazione.

Organizzato e gestito dal British Film Institute, tutte le proiezioni del LLGFF si svolgono al BFI Southbank, che ad oggi rimane aperto e operativo, a meno che non arrivino restrizioni dal governo britannico. Nel dubbio, il Mix di Milano si terrà dall’11 al 14 giugno prossimo.