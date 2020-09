Codogno, aggressione omofoba in strada: “Devi morire”

È Il Giorno a denunciare l’ultima aggressione omofoba d’Italia, avvenuta domenica pomeriggio a Codogno, tra via Falchetti, Da Vinci e via Groppi.

Un uomo residente in città, serenamente in bicicletta per le vie del comune in provincia di Lodi, sarebbe stato infatti aggredito fisicamente e verbalmente da tre ragazzi, poco più che maggiorenni. Secondo gli amici della vittima, un’aggressione omofoba. L’uomo sarebbe stato addirittura pedinato. In quel caso si dovrebbe parlare di pura premeditazione. Uno dei tre ragazzi avrebbe gridato “devi morire” all’uomo, che ha successivamente sporto denuncia alle forze dell’ordine.

Le telecamere a circuito chiuso della zona potrebbero aiutare gli agenti nell’individuazione dei tre giovani delinquenti. Il DDL Zan contro l’omotransfobia e la misoginia tornerà alla Camera dei Deputati nel mese di ottobre.