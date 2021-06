20 celebrità che nel 2021 hanno fatto coming out come LGBTQ+

Sono passati non tanti mesi dall’inizio del 2021 e già molte celebrità hanno fatto con orgoglio coming out aiutando, dall’alto della loro grande visibilità e dei loro numerosi privilegi, quelle persone questioning nell’accettazione del loro sé autentico, della loro natura. Per questioning ci riferiamo, in particolare, a coloro che si stanno ancora interrogando sul proprio orientamento e/o identità di genere e non hanno ancora trovato una risposta soddisfacente.

Qui raduniamo 20 VIP italiani e stranieri che, attraverso i social e la stampa, hanno detto di essere parte della comunità LGBTQ.

Come ci si poteva immaginare, gran parte di questi volti famosi non sono italiani. Nel mondo dello spettacolo italiano c’è ancora tanta pressione per far sì che LGBTQ famos* non escano allo scoperto.

Ecco chi sono le celebrità fonti di ispirazione importante per un’intera nuova generazione di giovani queer.

Coming out famosi 2021