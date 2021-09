Compagne di squadra WNBA, Natisha Hiedeman e Jasmine Thomas si sono fidanzate – le foto social

< 1 minuto di lettura

Natisha Hiedeman e Jasmine Thomas sono un team dentro e fuori dal campo di basket. La 24enne e la 31enne, compagne di squadra nel Connecticut Sun, squadra che milita nella NBA femminile, hanno annunciato sui social il loro fidanzamento. Bellissime immagini che mostrano Hiedeman in ginocchio nel chiedere la mano ad un’emozionatissima Thomas.

“Quindi, parliamo di ieri sera“, ha scritto Jasmine su Instagram, aggiungendo un “assolutamente sì! Sono così eccitata da questo “per sempre” con l’amore della mia vita“. Hiedeman ha invece commentato la lieta notizia con un più breve ma non meno emozionante “ti amo e qui è per sempre“.

L’allenatore del Connecticut Sun Curt Miller ha rivelato che la squadra ha celebrato il fidanzamento delle due cestiste stappando champagne, dopo la sconfitta per 98-69 contro il New York Liberty. “Jas e Tisha sono due delle più grandiose persone che conosca“, ha commentato il coach ad ESPN. “Abbiamo celebrato il loro fidanzamento speciale e abbiamo augurato loro tutta la fortuna del mondo per una vita di amore e felicità”.

Attualmente il Connecticut Sun è in testa alla classifica WNBA del gruppo Est, con 25 vittorie su 31 partite giocate.