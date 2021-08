Coppia gay presa a calci e pugni: rapinati e spinti in strada tra le auto nell’indifferenza generale

2 minuti di lettura

I witnessed the assault of 2 gay men outside John Lewis tonight. These were 2 of the 4 assailants. If you recognise them I suggest taking it to the cops pic.twitter.com/1eiDR2gCzr — Diana Rotten (@dianarotten666) July 30, 2021

La polizia scozzese ha aperto un’inchiesta su un brutale crimine d’odio avvenuto il 31 luglio ad Edinburgo. Un gruppo di uomini non identificati ha iniziato a picchiare, ad insultare a sputare su una coppia gay.

L’Edinburgh News riporta che le vittime, coppia sposata, stavano semplicemente camminando lungo Leith Street in una zona elegante della città quando sono state avvicinate da quattro balordi. Gli aggressori hanno iniziato a prenderli a calci e pugni, insultandoli. Un uomo ha rubato una borsa alla coppia ed è scappato. Un video girato da un passante, che ha ripreso l’intero pestaggio, mostra anche come una delle vittime venga spinta in mezzo al traffico, evitando di un soffio un’auto in corsa.

Entrambi 30enni, i due sono finiti in ospedale. L’uomo che ha ripreso quanto accaduto con il proprio smartphone ha evitato di intervenire perché in passato aggredito proprio dopo aver provato a sedare una rissa. Si è così ‘limitato’ a filmare e a chiamare la polizia. Ha poi confessato che il pestaggio lo ha scioccato, lasciandolo immobile, a tremare in strada.

C’era sangue per terra. La vittima è scoppiata in lacrime, l’ho stretta a me mentre singhiozzava. Mi ha detto che non sapeva perché lo avessero fatto. Non è stato provocato: i due ragazzi gay non hanno reagito, hanno solo cercato di difendersi. Gli aggressori ridevano, si incitavano a vicenda e chiamavano le vittime fr*ci.

Ma c’è un dettaglio ancor più inquietante, perché diversi testimoni hanno rivelato che nessuno tra i presenti ha cercato di intervenire, in aiuto alla coppia.

L’ispettore Mark McGraw ha confermato che l’orribile aggressione sarà trattata come crimine d’odio: “Comprendiamo che i crimini d’odio possono avere un enorme impatto su coloro che sono presi di mira e un attacco alle persone a causa del loro orientamento sessuale, identità di genere, razza o credenze, non solo è ripugnante, ma non sarà tollerato”. Un portavoce della polizia scozzese ha dichiarato: “Abbiamo ricevuto una segnalazione di aggressione e rapina contro due uomini in Leith Street, Edimburgo, intorno alle 21:20 di venerdì 30 luglio. Entrambi gli uomini – di 33 e 30 anni – non sono stati gravemente feriti. Le indagini sono in corso. Chiunque abbia informazioni dovrebbe contattare la polizia scozzese tramite 101 citando il numero di incidente 3636 del 30 luglio“.

Jordan Daly, fondatore dell’ente benefico scozzese per l’educazione inclusiva Time for Inclusive Education (TIE), ha scritto: “Orribile. Questo è il motivo per cui decidere di tenersi per mano, baciarsi o coccolarsi in pubblico è spesso accompagnato dalla paura, da una valutazione del rischio. Questo è il motivo per cui è pericoloso fomentare pregiudizi contro le comunità minoritarie. Spero che i colpevoli vengano trovati“.

L’aggressione alla coppia a Edimburgo è solo l’ultima di una spaventosa ondata di omotransfobia su scala globale. Italia in testa.