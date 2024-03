Repubblica Ceca, bocciata la proposta di matrimonio egualitario. Si lavora per ampliare le unioni civili

2 min. di lettura

Nella giornata di ieri la camera bassa del Parlamento della Repubblica Ceca ha bocciato l’ipotesi del matrimonio egualitario, di cui si parla frequentemente dal lontano 2018, estendendo le unioni esistenti – chiamate partnership – alle coppie dello stesso sesso. Il nuovo disegno di legge, approvato con 123 voti favorevoli e 36 contrari, darà più diritti alle coppie dello stesso sesso rispetto a prima, ma non si potrà ancora parlare di matrimonio. Sarebbe stato il primo Paese dell’Est Europa ad approvarlo.

Ad oggi la legge sulle unioni civili approvata nel 2006 non consente alle persone dello stesso sesso di adottare congiuntamente un bambino, di possedere proprietà insieme e/o di ricevere una pensione per vedove o vedovi. Con il nuovo disegno di legge, l’adozione congiunta sarebbe possibile, ma solo se uno dei partner è genitore biologico di quel bambino. Uno dei sostenitori del disegno di legge, Josef Bernard, ha dichiarato durante il dibattito: “L’attuale istituto dell’unione registrata non è soddisfacente. Dovrebbe essere ampliato, su questo c’è accordo alla Camera bassa”.

Il DDL deve ancora ricevere l’approvazione del Senato e del presidente Petr Pavel, prima di diventare legge a tutti gli effetti. Pavel, entrato in carica l’anno scorso, si era detto favorevole al matrimonio tra persone dello stesso sesso. “Riconosco il principio di libertà e uguaglianza di ogni persona dal punto di vista della legge e non vedo alcun motivo per limitare i diritti basati sull’orientamento sessuale”, disse. “Credo che siamo una società tollerante e rettificheremo questi diritti il prima possibile. Non c’è alcun cambiamento in questa mia posizione”.

Il gruppo Jsme Fer (We are Fair), che si batte per il matrimonio tra persone dello stesso sesso, ha scritto su X: “É un giorno triste per la giustizia e l’uguaglianza nel nostro Paese”. “Nonostante nella Repubblica Ceca la chiara maggioranza sostenga il matrimonio per tutti, [il Parlamento] non ha adottato questa legge”.

Le unioni civili del 2006 avevano dato alle coppie queer il diritto all’eredità e all’assistenza sanitaria. Ora si sta lavorando per ampliare ulteriormente i diritti contenuti all’interno della legge. Gli ultimi sondaggi del 2023 dicono che il 58% dei cechi sostiene il matrimonio egualitario, mentre un numero ancora maggiore è favorevole all’adozione per le coppie dello stesso sesso.

Nella classifica Ilga relativa ai diritti LGBTQIA+, Rainbow Europe Map, la Repubblica Ceca si trova proprio un gradino sopra l’Italia.

Gay.it è anche su Whatsapp. Clicca qui per unirti alla community ed essere sempre aggiornato.