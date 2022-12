Cos’è la mascolinità tossica? Ce lo spiega Lina Galore – INTERVISTE GAYe

< 1 min. di lettura

Si parla tanto di mascolinità tossica. E non se ne può più! Non solo della mascolinità tossica, ma anche del fatto stesso che se ne parli. E però, tocca continuare a parlarne. Perché questi maschi tossici non indietreggiano. Anzi sembrerebbe che, man mano che venga contestata la loro tossicità, la loro inadeguatezza schizzi a livelli imbarazzanti.

Per rilanciare la conversazione su questo pilastro, ormai in fase di sbriciolamento, del patriarcato, che pure non se la passa troppo bene, inauguriamo la prima puntata della serie INTERVISTE GAYe, nelle quali la Drag Queen Lina Galore, fulgida stella delle notti milanesi e non solo, si ritrova incalzata dalle domande del suo – non troppo – caro amico e alter ego Giovanni Montuori.

Allora, cos’è la mascolinità tossica e come affrontarla? Parola a Lina Galore!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da GAY.IT 🇪🇺🌍 (@gayit)

