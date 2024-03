Annalisa e l’influenza delle donne nella musica: “Il meglio deve ancora venire”. Il discorso ai Billboard Women in Music

2 min. di lettura

Direttamente da Los Angeles, Annalisa è stata premiata come “Global Force” a Billboard Women in Music, l’evento annuale dedicato alle donne più influenti dell’industria musicale. La cantante è salita sul palco dello YouTube Theater per ricevere il prestigioso riconoscimento conferitole per i successi degli ultimi anni, non ultimo il traguardo come prima artista italiana ad entrare nella Top 100 Billboard Global. “Avere la possibilità di essere qui in rappresentanza del mio Paese e condividere questi messaggi è per me la più brillante delle vittorie. Grazie alla mia gente, al mio team, grazie grazie grazie a tutti con tutto il cuore” ha detto l’artista savonese, reduce dal terzo posto a Sanremo con Sinceramente, brano che si sta rivelando tra i più ascoltati della kermesse.

In un video introduttivo che ha presentato il suo profilo a quanti erano in sala, si sente Annalisa dire:

Le mie canzoni sono la ragione per cui sono qui a rappresentare l’Italia e sono molto orgogliosa di questo. Prendo ispirazione dalla classica melodia italiana e dai suoni internazionali […] Ho realizzato che le mie canzoni sono diventate parte della vita delle persone.

Altre dichiarazioni sono state rilasciate dall’artista sul red carpet:

Prima di tutto voglio dire che mi sento orgogliosa e onorata di essere qui e condividere questa bellissima serata con tanti grandiosi artisti che ammiro molto. È un grande onore essere qui a rappresentare il mio Paese, l’Italia, e quando penso che sono la prima artista italiana a ricevere questo premio mi sento così entusiasta e grata, e come donna nell’industria musicale voglio dire che abbiamo ancora tanto lavoro da fare, ma siamo sulla giusta strada e credo che, come sempre, il meglio debba ancora venire e oggi è un giorno di grande ispirazione per tutti noi.

Nel corso della serata, che sarà visibile a partire da oggi, 7 marzo, su Billboard.com, Annalisa ha avuto modo di incontrare e scattare foto ricordo con colleghe del calibro di Katy Perry, PinkPanteheress e Young Miko. L’evento ha premiato, tra le altre, anche Karol G, Ice Spice, Charli XCX e Kylie Minogue.

