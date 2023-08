Cristiano Malgioglio canta Sulla Porta di Federico Salvatore: “La 1a canzone d’Italia contro l’omofobia”

0:00 Ascolta l'articolo

A pochi mesi dalla scomparsa di Federico Salvatore, cantante che nel 1996 portò sul palco del Festival di Sanremo un potentissimo brano contro l’omofobia, Cristiano Malgioglio ha deciso di omaggiarlo, incidendo una cover di Sulla Porta, racconto drammatico, dai picchi tragici, sull’omosessualità. La storia di un figlio che, pronto sulla porta di casa a lasciare il nido materno per andare a vivere la propria vita di persona gay con il proprio compagno, vomita tutto addosso a sua madre:

A darne notizia lo stesso Malgioglio, dalle pagine de Il Mattino.

“Baudo ebbe il coraggio di sceglierla, però poi, nel dialogo del gay con la madre, fu censurata la frase clou. “Sono un diverso, mamma, un omosessuale” divenne “Sono un diverso mamma, e questo ti fa male”. La metrica era salva, la denuncia depotenziata. Faceva ancora paura quella parola, non erano ancora i tempi del coming out. Federico, come sempre, era avanti, era un vero artista, nelle canzoni divertenti, come in quelle più serie”.







Non a caso Pippo Baudo, presentatore di quel Festival di Sanremo insieme a Sabrina Ferilli e Valeria Mazza, non pronunciò mai la parola “omosessualità” dal palco. In realtà Salvatore si autocensurò solo nel corso delle prime due serate. Questo perché la parola “omosessuale” tornò nel testo al 3° live. “Dal terzo posto finii al terzultimo posto. La censura e la falsa morale mi presero a calci in culo”, confessò amaramente il cantautore a IlRiformista.

“È passato così tanto tempo da quei pezzi, da quello di Federico Salvatore, eppure… l’omofobia esiste ancora”, ha aggiunto Malgioglio a IlMattino. “Dobbiamo combatterla. Penso alla battaglia che ha fatto Mariela Castro, nipote di Fidel, a Cuba, sostenitrice del referendum popolare che ha legalizzato nel paese caraibico matrimoni gay e maternità surrogata. Sai che ci sono ragazzi che mi contattano chiedendo consigli, come rivelarsi alla madre, come dichiararsi all’uomo che amao? La sensibilizzazione sul tema è importante e sono felice di presentare Sulla porta in anteprima proprio nella terra di Federico Salvatore. Poi la porterò in tv“.

Il cantautore presenterà in anteprima la cover di Sulla Porta sabato 5 agosto, a Cancello e Arnone (Ce), dopo aver ritirato il Premio Eccellenze Volturno al fianco di Raiz, Maria Nazionale e Vincenzo Comunale.

Federico Salvatore si definiva “cantattore” e aveva conosciuto la popolarità dal salotto tv del Maurizio Costanzo Show. “Sulla porta”, scritta con autori di livello assoluto, Giancarlo Bigazzi e Giuseppe Dati, è contenuta nell’album “Il mago di Azz” e in quel Festival si classificò al 13esimo posto.

Sulla Porta Testo

Mamma’ son qui

con le valigie sulla porta

e in macchina c’e’ un uomo

che mi sta ad aspettare

la verita’ lo so

ti lascera’ sconvolta

quell’uomo e’

il mio primo vero amore

con lui mi sento

libero e felice vivremo insieme

abbiamo gia’ una casa

non sono piu’ un bambino

mamma abbassa quella voce

smetti di fare

la vittima indifesa.

Perche’ cosi’ hai perduto

anche tuo marito

quel povero leone

che scappo’ come un coniglio

davanti al mostro

del tuo amore arrugginito

e ti lascio’

in ostaggio questo figlio.

Mamma’ son qui

con le valigie sulla porta

con tutti i dubbi

e tutti i miei casini

pero’ mi sento forte

e per la prima volta io me ne frego

degli orecchi dei vicini.

Sulla porta sulla porta

quante volte mi hai

fermato sulla porta

con quei falsi crepacuore

che sparivano

all’arrivo del dottore.

Mamma’ nella mia stanza

ho messo a posto tutto

le chiavi le ho lasciate

li’ sulla credenza

mi manchera’ il sorriso

del tuo caffe’ a letto

quel nostro paradiso dell’infanzia

quando il mio desiderio

era di piacerti

e allora col rossetto

e con il tuo ventaglio

in bagno mi truccavo

per assomigliarti

ero orgoglioso

di essere tuo figlio.

Ma un maledetto pomeriggio

dell’adolescenza

studiavo insieme ad un ragazzo

e per la timidezza

sentivo dentro un misto

di piacere e sofferenza

e mi scappo’

sulla sua gamba una carezza

oh mamma son stato troppo tempo

qui su questa porta

all’ombra dei colori

della tua sottana

a letto con le donne

ci son stato ma ogni volta

tornavo al mio segreto

come un lupo nella tana.

Sulla porta sulla porta

tu sapevi

e mi fermavi sulla porta

e chiudevi le mie dita

e i miei sogni

sulla porta della vita.

Mamma’ son qui

su questa porta dell’ipocrisia

con il mio posto fisso

e una carriera promettente

come un perfetto esempio

della media borghesia

che non puo’ avere

scandalosi sentimenti

oh mamma non capisci

come e’ falsa la morale

la maschera di fango

bagnata nell’argento

sono un diverso mamma

un omosessuale

e questo tu lo prendi

come un tradimemto.

Sulla porta

sulla porta

io vorrei

che tu sapessi perdonare

una volta

una volta

non buttare

sulle mie ferite il sale

come adesso

sulla porta che mi dici

vai per te io sono morta

sono morta

sono morta

e mi sbatti sulla faccia

questa porta.

