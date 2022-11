Non sono una Signora, slitta ancora il drag show Rai. Al suo posto “Mi casa es la tuya” con Cristiano Malgioglio

2 min. di lettura

Scuro Chiaro

0:00 Ascolta l'articolo

Solo pochi giorni fa abbiamo intervistato Nick Cerioni, direttore artistico di Non sono una Signora, nuovo atteso drag show che sarebbe dovuto andare in onda su Rai2 a partire dal prossimo 7 dicembre.

Condotto da Alba Parietti, Non sono una Signora sarebbe stato un uragano di aria fresca sulla seconda rete, con 20 misteriosi e famosi personaggi famosi chiamati a trasformarsi in drag, al cospetto di una giuria tecnica composta unicamente da drag queen professioniste e di un ‘panel vip’. Siamo costretti ad usare il condizionale perché Non sono una Signora è stato posticipato. Di nuovo. Si tratta del 2° rinvio per lo show Fremantle, adattamento italiano di un programma olandese.

Inizialmente sarebbe dovuto partire a ottobre. Poi è stato spostato a dicembre. Ora si parla del 17 febbraio del 2023 come potenziale data utile, e ultima, a pochi giorni dalla fine del Festival di Sanremo. Ma sarà sempre in prime time, come inizialmente previsto, o slitterà in 2a serata? Nick Cerioni, nel corso della nostra intervista, ha più volte ribadito come Non sono una Signora sia uno show per famiglie, per tutta la famiglia, divertente e allegro, da far vedere anche ai bambini. Polemiche eventuali, aveva sottolineato lo stylist più famoso d’Italia, che sarebbero state “infondate, perché il programma è davvero per tutti. Non c’è niente che possa essere offensivo per nessuno”. Le motivazioni di questo 2° slittamento, deciso dai piani alti dell’azienda, non si conoscono. Fino alla scorsa settimana tutto era deciso, con conferenza stampa prevista per fine novembre e Non sono una Signora in onda in prima serata su Rai2 dal 7 dicembre. Ma così non sarà.

Al suo posto è stato anticipata la messa in onda del programma “Mi casa es tu casa”, con Cristiano Malgioglio al suo esordio assoluto in qualità di conduttore, sempre su Rai 2, sempre in prima serata, proprio a partire dal 7 dicembre. La trasmissione è l’adattamento italiano del format spagnolo “Mi casa es la tuya”, nel 2019 adattato dalla leggendaria Raffaella Carrà con il titolo “A raccontare comincia tu”. Malgioglio prenderà quindi le redini dell’ultimo programma condotto dalla mitologica Raffa nazionale.

“Mi casa es la tuya” andrà in onda tutti i mercoledì per cinque puntate fino al 4 gennaio 2023. Autore del programma Dimitri Cocciuti, già showrunner di Drag Race Italia. Dopo il grande successo da giurato a “Tale e Quale”, Malgioglio vestirà i panni del “padrone di casa”, pronto ad accogliere i suoi ospiti in un clima intimo e festoso, tra confessioni, sorprese e momenti di spettacolo. La prima invitata d’eccezione a casa Malgioglio sarà Heather Parisi, nell’ultimo anno più volte inciampata su tweet e dichiarazioni transfobiche.

© Riproduzione Riservata