“Com’è falsa la morale, sono un diverso e questo ti fa male” addio Federico Salvatore – VIDEO

Il coming out di un figlio del sud che dichiara a sua madre di essere omosessuale e il rifiuto della mamma che gli sbatte la porta in faccia, quando viene a sapere che suo figlio è gay e che la sta lasciando, per vivere pienamente la propria vita con l’uomo che ama. Nel 1996 a Sanremo la canzone “Sulla porta” di Federico Salvatore portava in scena all’Ariston il dramma e le fisarmoniche di un brano difficile per l’epoca, al punto che persino Pippo Baudo – presentatore con Sabrina Ferilli e Valeria Mazza – non nominò mai la parola “omosessualità” sul palco.

Famoso per i suoi brani satirici e macchiettistici, tra cui l’indimenticabile “Azz…” del 1995 (700mila copie e doppio platino), Federico Salvatore sorprese tutti a Sanremo nel 1996 e si presentò con questa canzone di forte impatto emotivo, pur mantenendo l’inconfondibile taglio “situazionista”. Centrale è infatti, nella costruzione della narrazione, il fatto che il protagonista sia sulla porta, la scena è tutta lì, tra un dentro e un fuori, tra il resto e vado: sulla porta si svolge la situa. Un grande poeta.

“Sulla porta” è un monologo cantato sulle nenie tristi di una fisarmonica folk. La storia giunge dal palco dell’Ariston inaspettata a un’Italia alle prese con le misure draconiane del Governo Dini (la new economy accendeva le prime speculazioni, Bill Clinton avrebbe acciuffato il suo secondo mandato, e c’era la grande illusione della terza via di Blair, mentre la sinistra italiana era innamorata di Romano Prodi e dell’Ulivo). Era in verità, quello di Sanremo 1996, un pubblico che non vedeva l’ora di sganasciarsi dalle risate con una canzonetta-cabaret di quelle solitamente un po’ recitate e un po’ cantate da Federico Salvatore. E invece. “Sulla porta” era un racconto drammatico, dai picchi persino tragici, – sull’omosessualità:

“non buttare sulle mie ferite il sale come adesso sulla porta che mi dici vai per te io sono morta”

La storia di un figlio che, pronto sulla porta di casa a lasciare il nido materno per andare a vivere la propria vita di persona gay con il proprio compagno, vomita tutto addosso a sua madre:

“Com’è falsa la morale, sono un diverso e questo ti fa male“

Federico Salvatore si definiva “cantattore” e aveva conosciuto la popolarità dal salotto tv del Maurizio Costanzo Show (leggi: The Maurizio Costanzo Show must go on). “Sulla porta”, scritta con autori di livello assoluto, Giancarlo Bigazzi e Giuseppe Dati, è contenuta nell’album “Il mago di Azz”.

La Rai provò a censurare la parola “omosessuale” dal testo del brano portato a Sanremo 1996. Nel 2021 Federico Salvatore così parla di quella censura:

“Mi fu censurata la parola ‘omosessuale’ dal testo, fui costretto a sostituirla, ma solo la prima e la seconda serata mi auto-censurai perché la terza serata fregandomene della censura cantai il testo originale con la parola ‘omosessuale’. All’Ariston ci fu un applauso da brividi che ancora ricordo e mi emoziona. E io dal terzo posto finii al terzultimo posto. La censura e la falsa morale mi presero a calci in culo”. (fonte Il Riformista)

La morte di Federico Salvatore è stata annunciata da Flavia D’Alessio, moglie dell’artista, rimasta accanto a lui negli ultimi mesi di sofferenza, dopo che nell’ottobre 2023 Federico era rimasto vittima di un’emorragia cerebrale dalla quale non si è purtroppo mai ripreso.

Mi sembra difficile trovare parole più efficaci di quelle scritte dal collega di Corriere Napoli, Carmine Aymone, dal quale rubo e trascrivo pari pari un paragrafo del suo toccante articolo, per omaggiare un artista che ha abbracciato la complessità e ha sempre cercato la poesia, l’impegno e l’integrità:

Il “cantattore”, così amava definirsi Federico, che strizzava l’occhio a Giorgio Gaber e a Fabrizio De Andrè, immergendo tutto il suo sapere nella tradizione culturale partenopea, sospeso tra Basile, Di Giacomo, gli Squallor e Pino Daniele, non c’è più. Federico Salvatore è stato artista vero, colto e popolare, prerogativa di pochi. Ogni parola, ogni strofa che ha scritto e cantato era “pensata”, figlia di un sentimento popolare ma anche di tanta cultura. Il suo album “AZZ…”, nel 1995, con 700.000 copie vendute, collezionò due Dischi di Platino. Da allora brani tormentoni di successo e piccoli capolavori come “Napolitudine” e “Sulla porta”. E proprio quest’ultimo brano che parlava di omosessualità fu censurato a Sanremo. Federico Salvatore è stato un cantastorie dei nostri giorni che si muoveva funambolico, tra denunce sociali e momenti di poesia, affidate all’orecchio dell’ascoltatore come un montaggio cinematografico.

dall’articolo di Carmine Aymone dedicato a Federico Salvatore su Corriere Napoli

Le parole di “Sulla porta” di Federico Salvatore – testo

(di Federico Salvatore e Giancarlo Bigazzi e Giuseppe Dati)

Mamma’ son qui

con le valigie sulla porta

e in macchina c’e’ un uomo

che mi sta ad aspettare

la verità lo so

ti lascerà sconvolta

quell’uomo è

il mio primo vero amore

con lui mi sento

libero e felice vivremo insieme

abbiamo già una casa

non sono più un bambino

mamma abbassa quella voce

smetti di fare

la vittima indifesa.

Perché cosi’ hai perduto

anche tuo marito

quel povero leone

che scappò come un coniglio

davanti al mostro

del tuo amore arrugginito

e ti lasciò

in ostaggio questo figlio.

Mamma’ son qui

con le valigie sulla porta

con tutti i dubbi

e tutti i miei casini

pero’ mi sento forte

e per la prima volta io me ne frego

degli orecchi dei vicini.

Sulla porta sulla porta

quante volte mi hai

fermato sulla porta

con quei falsi crepacuore

che sparivano

all’arrivo del dottore.

Mamma’ nella mia stanza

ho messo a posto tutto

le chiavi le ho lasciate

li’ sulla credenza

mi mancherà il sorriso

del tuo caffè a letto

quel nostro paradiso dell’infanzia

quando il mio desiderio

era di piacerti

e allora col rossetto

e con il tuo ventaglio

in bagno mi truccavo

per assomigliarti

ero orgoglioso

di essere tuo figlio.

Ma un maledetto pomeriggio

dell’adolescenza

studiavo insieme ad un ragazzo

e per la timidezza

sentivo dentro un misto

di piacere e sofferenza

e mi scappò

sulla sua gamba una carezza

oh mamma son stato troppo tempo

qui su questa porta

all’ombra dei colori

della tua sottana

a letto con le donne

ci son stato ma ogni volta

tornavo al mio segreto

come un lupo nella tana.

Sulla porta sulla porta

tu sapevi

e mi fermavi sulla porta

e chiudevi le mie dita

e i miei sogni

sulla porta della vita.

Mamma’ son qui

su questa porta dell’ipocrisia

con il mio posto fisso

e una carriera promettente

come un perfetto esempio

della media borghesia

che non può avere

scandalosi sentimenti

oh mamma non capisci

come è falsa la morale

la maschera di fango

bagnata nell’argento

sono un diverso mamma

un omosessuale

e questo tu lo prendi

come un tradimento.

Sulla porta

sulla porta

io vorrei

che tu sapessi perdonare

una volta

una volta

non buttare

sulle mie ferite il sale

come adesso

sulla porta che mi dici

vai per te io sono morta

sono morta

sono morta

e mi sbatti sulla faccia

questa porta.

