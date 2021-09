DDL Zan, Cristiano Malgioglio: “Se il DDL Zan va modificato per essere approvato, che lo modifichino”

2 minuti di lettura

Il Foglio si è oggi affidato a Cristiano Malgioglio per “attaccare” il DDL Zan e il deputato Pd Alessandro Zan, che pochi giorni fa ha rivelato di aver visto un deputato leghista contrario alla legge contro l’omotransfobia tra le braccia di un altro uomo a Mykonos. Parole che hanno suscitato un vespaio di polemiche, tra accuse di outing e un’evidente incapacità nel carpire la tutt’altro che velata accusa di ipocrisia politica nei confronti di quei parlamentari ‘velati’, omotransfobici in aula e LGB in vacanza.

In tal senso Malgioglio si è detto convinto che si possa essere omosessuali e contrari al DDL Zan. “L‘omofobia esiste, è odiosa, una legge va fatta, ma discutere del DDL Zan o chiederne modifiche non è a sua volta un reato d’odio“, ha sottolineato il cantautore. “Io credo nella tolleranza, che significa accettare gli altri. Devi tollerare quello che non vorresti vedere, né sentire, né fare. Io trovo bello che due uomini si amino. E vorrei vivere in una società in cui l’omosessualità non sia oggetto di bullismo e violenza, come invece purtroppo capita ancora. Se a me per strada mi urlano “a fr*cio!”, io dico grazie del complimento. Me ne frego. Ho avuto anche la fortuna di avere dei genitori intelligenti, non sono mai dovuto andare da mia madre a dirle “mamma sono gay”, era ovvio. Ma ci sono ragazzi che si sono suicidati per una cosa così. Quindi l’argomento è delicatissimo. Ed è serio“.

Talmente serio, ci verrebbe da dire, che bisognerebbe essere preparati, nell’affrontarlo. Anche, se non soprattutto, quando si è personaggi popolari. Malgioglio, a breve su Rai1 come nuovo ‘giudice’ di Tale e Quale Show, è infatti convinto che “una legge va fatta. Se il DDL Zan va modificato per essere approvato, che lo modifichino“.

Ed è qui che Cristiano sbaglia. Perché una bandierina chiamata “legge contro l’omotransfobia” ulteriormente svuotata non la vuole nessuno. Una legge che vada ad escludere una parte della comunità, vedi le persone transgender, non la vuole nessuno, se non leghisti e meloniani, berlusconiani e incredibilmente anche renziani. Il DDL Zan già approvato alla Camera e atteso al ritorno in Senato è già stato ampiamente ritoccato, soppesato, discusso. Chi oggi chiede ulteriori modifiche al ribasso sbandierando fake news ha un unico obiettivo: affossarlo obbligandolo ad un ritorno alla Camera a poco più di un anno dalla fine della legislatura, stracciarlo, renderlo inutile. Proprio perché l’omotransfobia è un dramma quotidiano da nord a sud, isole comprese, fare una legge tanto per farla, per poter dire di averla portata a casa, non avrebbe senso. Anzi, sarebbe controproducente. La comunità stessa ha parlato chiaramente. Meglio nessuna legge, che una brutta legge.