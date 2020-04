Rupert Brooke, 105 anni fa moriva “il giovane poeta più bello d’Inghilterra”

Adrian Caeser sottolinea come Brooke considerasse “impossibile” la sua “posizione bisessuale”, in quanto convinto che la sua bisessualità gli avrebbe impedito di amare con tutto il cuore. Brooke era “profondamente incerto sulla sua identità sessuale”, tanto da voler scegliere una volta per tutte tra l’omosessualità o l’eterosessualità. L’opzione della bisessualità non voleva contemplarla.

Parte della confusione di Brooke derivava dal fatto che operava in ambienti sociali gay o eterosessuali, ma non conosceva nessun altro che abitasse in uno spazio intermedio. D’altronde nella Gran Bretagna del XX secolo la bisessualità era semplicemente invisibile.

“Nel scegliere l’uno o l’altro stava negando sè stesso, ma la pressione era chiaramente troppo grande per fare una simile scelta“, continua Caeser. Nel 1914 scoppiò la prima guerra mondiale e presto Brooke si arruolò, diventando così poeta di guerra. Ma è morto solo un anno dopo a causa di una puntura di zanzara, dalla quale contrasse la sepsi. Un mese dopo il decesso venne pubblicata la sua raccolta di poesie più famosa, che divenne un bestseller. Winston Churchill lo stimava a tal punto dal voler scrivere un necrologio per lui di suo pugno, sul The Times, in cui lo definì “gioioso, impavido, versatile, profondamente istruito, con la classica simmetria di mente e corpo, governato da uno scopo indubbio. Era tutto ciò che si vorrebbe che i figli più nobili dell’Inghilterra fossero”.