Le reazioni ‘social’ dei 12 big in gara questa sera a Sanremo 2020

Da Achille Lauro a Le Vibrazioni, da Diodato a Marco Masini. I primi 12 cantanti in gara per Sanremo 2020 sono in trepidante attesa di andare sul palco dell’Ariston per la prima serata del Festival di Sanremo 2020. E tutti nelle ultime ore hanno espresso le loro emozioni tramite i social. Ecco come affrontano queste ultime ore, prima che abbia inizio la 70esima edizione del Festival della Musica italiana.