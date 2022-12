0:00 Ascolta l'articolo 2 min. di lettura Scuro Chiaro

Ultima arrivata all’interno della Casa del Grande Fratello Vip, Dana Saber è già nota al grande pubblico non solo per la sua carriera da modella ma anche per alcune paparazzate che l’hanno vista protagonista assoluta per tutta la scorsa stagione estiva. I suoi baci bollenti con Dayane Mello, infatti, hanno fatto il giro del web e hanno infiammato i social per diverse settimane, ponendo l’accento sulla presunta bisessualità dell’ex gieffina.

Ma chi è Dana Saber? Di lei non si sa moltissimo se non che le sue origini sono italomarocchine e che dopo aver frequentato il liceo si è iscritta all’università di Trieste per poi intraprendere la carriera di modella e attrice. Attualmente lavora sui social come content creator ed è pronta a vivere un’esperienza unica e indimenticabile all’interno del reality di Canale 5, dove condividerà gli spazi con alcune sue vecchie conoscenze.

Insieme a lei nella Casa più spiata d’Italia, infatti, ci saranno: Antonino Spinalbese, con il quale ha avuto un flirt circa 7 anni fa e del quale ha conservato per tutto questo tempo una sciarpa; e Alberto De Pisis, amico in comune con quella che potremmo definire la sua fiamma estiva Dayane Mello. Insomma, il suo ingresso al Grande Fratello Vip promette di creare nuovo caos tra gli inquilini più famosi del nostro bel Paese e siamo certi che presto ne vedremo delle belle.

Nella clip di presentazione, infatti, Dane Saber si è definita “caotica, impulsiva e imprevedibile”, per poi svelare anche qualche dettaglio in più sulla sua attuale situazione sentimentale: “Sono single da un po’, sono estremamente difficile e ci vuole molto per farmi battere il cuore”. La Casa del Grande Fratello Vip le porterà l’amore? Molto probabile anche perché sin dal suo ingresso la modella ha espresso pubblicamente il suo interesse nei confronti di Edoardo Tavassi, definendolo “molto simpatico”.

Nel frattempo, però, sui social è partito un appello: “Alfonso fai entrare Dayane Mello nella Casa!”, hanno chiesto a gran voce i fan della trasmissione. L’ex gieffina, infatti, porterebbe un’ondata d’aria fresca all’interno del reality e potrebbe regalarci anche la prima storia queer di questa edizione del Grande Fratello Vip, nonostante già Ginevra Lamborghini avesse dichiarato di essere stata fidanzata con due ragazze. Tra le due, infatti, parrebbe esserci stata una vera e propria liaison la scorsa estate: ma come sarà finita la loro storia d’amore? Non ci resta che sperare nell’ingresso della vulcanica modella brasiliana per scoprirlo!

Per lei non si tratterebbe della prima storia all’interno di un reality show: ricordiamo tutti la sua “amicizia speciale” con Rosalinda Cannavò e il suo coming-out in diretta televisiva, in occasione del Grande Fratello Vip 5. Che sia giunto il momento di un nuovo amore? Intanto noi possiamo gustarci il video del bacio appassionato tra Dayane e Dane paparazzato l’estate scorsa tra le vie di Milano.

