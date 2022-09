Gf Vip, Ginevra Lamborghini fa coming out: “Mi piacciono le donne, sono stata con 2 ragazze” – VIDEO

2 min. di lettura

Serata agitata al Grande Fratello Vip per Ginevra Lamborghini, 29enne figlia del noto imprenditore Tonino Lamborghini nonché sorella di Elettra. Proprio quest’ultima l’ha infatti diffidata di parlare di lei in diretta tv. Elettra, tramite avvocato, ha diffidato anche il programma condotto da Alfonso Signorini, con relativi autori. Nessuno, in sostanza, potrà più fare il suo nome all’interno della casa del Grande Fratello.

Un rapporto conflittuale, quello tra le due sorelle, tant’è che non si parlano e comunicano solo tramite social e giornali, al punto che Ginevra non è stata invitata al matrimonio di Elettra.

Laureatasi in marketing di moda all’Università di Bologna, Ginevra, che ama la musica ed il canto, tanto che nel 2020 ha pubblicato il primo singolo Scorzese, a cui seguono Alibi e Amami davvero, ha fatto coming out con i compagni di avventura, rivelando di essere stata con due donne in passato. Due storie dal peso diverso.

“A me piaceva e mi sono lasciata subito andare. Ma lei non se la vedeva bene, le smuoveva dei disagi”, ha rivelato Ginevra ricordando la prima cotta per una ragazza. “Quando ci vedevamo, magari partivano dei gran limoni, palpate, cose così, poi quando c’era da fare… niente. Lo vuoi o non lo vuoi? Dopo un po’ ci è arrivata ed è stato molto bello, ma ha mantenuto un po’ di riserbo. Non ero innamorata ma eravamo molto vicine. Eravamo migliori amiche ma c’era un livello di chimica mentale, complicità, poi ho capito che aveva troppi problemi e ho preferito staccare per non renderla tossica”.

Successivamente è arrivata un’altra ragazza, con la quale Ginevra ha avuto modo di andare più a fondo, con minori freni inibitori.

“Poi ho avuto un’altra esperienza con un’altra ragazza, molto più leggera come cosa. Ho anche più sperimentato, con serenità. Devo dire la verità. A me piacciono davvero le donne, anche quando vedo in palestra e vedo un bel culo”.

Ginevra si è poi definita “sapiosessuale“, innamorandosi delle persone principalmente per la loro intelligenza. Saputo della diffida da parte della sorella Elettra, Ginevra si è infine detta sempre pronta a riallacciare un rapporto: “La mia porta rimane sempre aperta“.

Nel corso della 2a puntata del GF Vip anche Giovanni Ciacci è entrato all’interno della Casa, primo storico sieropositivo in oltre 20 anni di Grande Fratello.

