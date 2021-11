Day Hospital per la disforia di genere, Titti de Simone chiede l’intervento della Regione Puglia

2 minuti di lettura

Da Titti de Simone, attuale Consigliera al Presidente della Regione Puglia, arriva una lettera aperta rivolta al Direttore dell’Azienda ospedaliero-universitaria Policlinico di Bari e a chi in Regione tutela la Sanità. La richiesta è di porre l’accento sul “Day Hospital per i Disturbi dell’identità di genere” , servizio che in Puglia esiste da molti anni, ma che presenta gravi disfunzioni.

“Il diritto alla salute è un diritto universale.

La Puglia sa e deve distinguersi dal panorama nazionale, offrendo accoglienza, inclusione per le persone lgbtq+. […] Ho scritto ai vertici della Sanità pugliese per farmi carico di quello che tantissime associazioni chiedono da tempo: porre attenzione e cura ad un servizio necessario che va migliorato, ad un diritto da garantire”

Titti de Simone, giornalista e attivista lgbtqia+, raccoglie le richieste di numerose associazioni sul territorio pugliese e chiede di migliorare un servizio diventato riferimento non solo in Regione ma in tutto il Mezzogiorno. Il Day Hospital, tra i pochi nel nostro Paese, prendere in carico persone che lamentano disagio legato all’identità di genere e si occupa della ricerca su questo tema.

Sono essenzialmente due le questioni su cui verte l’analisi e la richiesta di de Simone. Il servizio attualmente presenta una notevole “instabilità” e discontinuità, dovute allo scadere dei contratti a tempo determinato – come quelli degli psicologi – e alla non disponibilità di una equipe clinica stabile. Come specificato nella lettera, questa disfunzione

“reca un notevole disagio ai numerosi utenti già seguiti, alle loro famiglie, obbliga talvolta a rivolgersi a centri di altre regioni italiane, con aggravio peraltro anche dei costi a carico della sanità regionale”.

Altra questione cruciale è il linguaggio. La Consigliera chiede che sia riformulata la dicitura “Day Hospital per i Disturbi dell’identità di genere” con “Day Hospital per la disforia di genere“, come correttamente viene denominato in moltissime altre regioni.

“Generare culture non violente, non discriminatorie e inclusive, significa anche utilizzare un linguaggio libero da stigmatizzazioni e pregiudizi”.

Queste richieste sono sostenute anche in una proposta di legge depositata pochi giorni fa e sottoscritta da 25 Consiglieri regionali, “Disposizioni per garantire il principio di pari opportunità e parità di trattamento in riferimento all’orientamento sessuale, all’identità di genere e alle variazioni nelle caratteristiche di sesso“.