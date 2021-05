DDL Zan, migliaia di persone in piazza: da Roma un unico grido, “APPROVATE LA LEGGE!” – video e foto

3 minuti di lettura

Migliaia di persone in oltre 50 piazze d’Italia, con Piazza del Popolo capofila della manifestazione nazionale a sostegno dell’omotransfobia, misoginia e abilismo. Migliaia di persone distanziate e con mascherina in volto, tra bandiere rainbow e non solo, abbracciando l’intera comunità LGBT+. Bisessuali, asessuali, transgender, non-binary, genitori etero con figli gay, papà e mamme omosessuali, eterosessuali, tutti in strada per dire basta alle fake news della destra nazionale sul DDL Zan e all’ingerenza del Vaticano su una legge di pura e semplice civiltà, ampiamente già approvata in gran parte dell’Europa.

Ad inaugurare la manifestazione romana, condotta dalle Karma B, Vladimir Luxuria, autrice di un appassionato e applauditissimo intervento: “Questa è una piazza che vuole ribadire la verità, parlare di quanto c’è scritto nel Ddl Zan, il movimento oggi in tutte le piazze dice che esiste il diritto alla parola ma non alla parolaccia, ad incitare violenza, se non commetterla. Già esistono leggi che dicono che non sempre si possono usare le parole come se non avessero delle conseguenze“, ha precisato Vladimir, poi seguita da ragazz* appartenenti alla nostra comunità che hanno raccontato le proprie esperienze e rimarcato le proprie richieste.

Una manifestazione colorata durata circa 3 ore, in cui ha preso la parola anche Jean Pierre Moreno, picchiato in metropolitana a Roma solo perché aveva baciato il proprio compagno: “Quando sono stato aggredito con il mio ragazzo a Valle Aurelia ci siamo accorti che facendo denuncia era difficile inquadrare il movente d’odio, e questo è inaccettabile”. “Serve un’aggravante per questi crimini d’odio, che colpisce un’intera comunità“.

Finale di manifestazione con Alessandro Zan, deputato Pd, che ha voluto ringraziare i presenti in 54 piazze d’Italia e tutti i deputati e senatori che si stanno battendo per l’approvazione della legge contro l’omotransfobia, la misoginia e l’abilismo.