DDL Zan ostaggio della Lega: slitta ancora la calendarizzazione in Commissione al Senato

Attesa da una settimana dopo il rinvio di 7 giorni fa, la Commissione Giustizia in Senato presieduta dal leghista Andrea Ostellari si è riunita oggi per discutere del DDL relativo all'”Abilitazione all’esercizio della professione di avvocato durante l’emergenza COVID-19“, decreto a rischio scadenza. Nessun accenno alla legge contro l’omotransfobia, la misoginia e l’abilismo, già approvata alla Camera e da 5 mesi in attesa di calendarizzazione a Palazzo Madama. Tutto questo in attesa che Ostellari valuti la richiesta firmata Pd, 5 Stelle, LeU e Italia Viva di calendarizzare il DDL Zan. La Commissione si ritroverà ancora una volta questa sera alle ore 20:15, ma non è detto che la richiesta venga presa in esame.

Il deputato Pd, nonché relatore della legge, ha ufficialmente chiesto ad Ostellare di non rinviare “per l’ennesima volta l’Ufficio di Presidenza in Commissione Giustizia al Senato per evitare la calendarizzazione della legge contro l’omotransfobia. Il Senato si deve poter esprimere su una legge di civiltà. Il Parlamento non può essere ostaggio della Lega”.

Una “forzatura democratica“, come sottolineato giorni fa dallo stesso Zan, che se replicata all’infinito dovrebbe sfociare in un intervento della 2a più alta carica dello Stato, la presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati. D’altronde non è ammissibile che un presidente di Commissione blocchi una legge perché a lei contrario, negandone continuamente la calendarizzazione.

Update ore 20:53 – sconvocato l’ufficio di presidenza serale. “Anche per oggi niente calendarizzazione del DDL Zan”, ha rivendicato con orgoglio Simone Pillon.