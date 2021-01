Devin Ibanez, il rugbista fa coming out e presenta il fidanzato

Devin Ibañez è un rugbista americano che ha fatto coming out sui social allo scoccare del nuovo anno. “Sono apertamente gay“, ha scritto Ibañez su Facebook e Instagram. “Questo è qualcosa che non è un segreto per chi mi è vicino e anche per molte persone a me non vicine. Ma ho sempre sentito il bisogno di tenerlo separato dalla mia carriera nel rugby. Ho sempre trovato una ragione per cui essere più aperto sarebbe stato una distrazione, dannosa o inutile“, ha scritto Devin, che nel fare coming out ha presentato anche l’amato fidanzato, il 24enne Fergus Wade, studente inglese di medicina.

Ibañez aveva promesso a sè stesso che il giorno in cui avrebbe firmato un contratto professionale sarebbe diventato il primo giocatore di rugby della Major League dichiaratamente gay, utilizzando la propria visibilità per sensibilizzare soprattutto i più giovani. Quando Ibañez ha firmato un contratto con i New England Free Jacks nel 2019, ha “spostato i pali ancora più lontano“, dicendosi che avrebbe dovuto “assicurarsi un posto da protagonista e un ruolo a lungo termine nella Major League” prima di poter uscire, ed è così rimasto in silenzio. Fino ad oggi.

A inizio 2021 Ibañez ha creato un nuovo profilo Instagram (@thegayrugger) e abbracciato pienamente la propria sessualità, incoraggiando gli altri a fare altrettanto.