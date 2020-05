Lana Del Rey annuncia il nuovo disco e attacca, “basta dire che nei miei testi rendo glamour gli abusi”

Parole di fuoco, tenute nascoste per chissà quanto tempo, per una Del Rey che ha ora deciso di dire basta.

Che sia ben chiaro, credo nel femminismo, ma ci deve essere un posto anche per donne come me. Donne che dicono no, ma agli uomini sembrano dei sì. Donne che si vedono portare via le loro storie e le loro voci da donne più forti o da uomini che odiano le donne. Sono stati 10 lunghi anni pieni di recenzioni del cazzo da parte della critica, e ho imparato molto da questa bufera mediatica nei miei confronti. Mi sento anche di aver spianato la strada per far sì che altre artiste non debbano pretendere di essere felici e che possano essere libere d iesprimere qualsiasi tipo di sentimento nella loro musica, a differenza mia che sono stata definita letteralmente isterica, come se fossimo nel 1920, solamente per aver cantato di tristezza nei miei primi dischi.