Dove finisce l’amicizia e inizia una storia d’amore? Ce lo dice uno studio

2 minuti di lettura

La famigerata “friendzone” non sempre è la causa della mancata storia d’amore tra due persone. Anzi. È questo che dice uno studio condotto dal professor Danu Anthony Stinson, docente associato nel dipartimento di psicologia dell’Università di Victoria, in Canada.

La ricerca, intitolata “The Friends-to-Lovers Pathway to Romance: Prevalent, Preferred, and Overlooked by Science“, ha preso in considerazione l’amore tra coppie LGBT ed eterosessuali senza distinzione. Lo studio ha rivelato che in realtà una storia d’amore nasce proprio dalle amicizie, almeno nella maggior parte dei casi.

Storia d’amore: nelle coppie LGBT l’amicizia iniziale è fondamentale

Lo studio ha preso in esame 1.900 persone, di queste ben 677 erano già sposate o convivevano. E il 68% degli intervistati ha confermato che prima di “fare coppia”, erano soltanto amici con l’attuale compagno/a. Per quanto riguarda le coppie LGBT, questo dato sale all’85%. La durata media della semplice amicizia tra due persone è di circa 2 anni, prima che scatti la scintilla.

L’amicizia prima della storia d’amore è più frequente nelle persone più giovani, intorno ai 20 anni, e nella comunità LGBT.

Il professor Stinson ha spiegato al The Guardian:

C’è una linea enorme, disordinata e sfocata tra amicizia e romanticismo. Dimostra come non si può davvero definire per un’altra persona cosa sia un’amicizia rispetto a cosa sia una storia d’amore. Ogni essere umano trova una sua definizione, per se stesso. Ci sono persone che si lamentano di essere ‘semplici amici’ sulla base dell’idea che le relazioni tra uomini e donne siano (in qualche modo) sessuale, almeno per impostazione predefinita.

Dalla ricerca, Stinson spiega anche che le persone intervistate hanno amicizie con entrambi i sessi, e “un giorno potrebbero teoricamente essere attratte. A volte avviene, altre volte no”.

Amore o amicizia?

Ma la ricerca ha ancora molto da approfondire, proprio per la diversa definizione di storia d’amore e amicizia che ogni individuo attribuisce ai due termini.

Alcuni intervistati hanno infatti descritto che tenersi per mano, la presentazioni alla famiglia, i viaggi insieme e le coccole e in certe occasioni anche il sesso sono tutte azioni classificate come amicizia. Altri invece le vedono più come gesti romantici di una coppia.