Drusilla Foer a Ti Sento: “Ho detto di no al 97% delle proposte tv dopo Sanremo”. E spiega il perché – VIDEO

Co-conduttrice della serata di premiazione dei David di Donatello al fianco di Carlo Conti, Drusilla Foer è a dir poco richiestissima. Dopo il successo ottenuto al Festival di Sanremo, la nobildonna fiorentina intepretata da Gianluca Gori avrebbe dovuto co-condurre insieme a Francesco Gabbani “Ci Vuole un Fiore“, show ‘green’ Rai andato in onda la scorsa settimana. Ma Drusilla si è presto tirata fuori dal progetto.

E se Stefano Coletta, direttore di Rai1, le avrebbe proposto un programma in 2a serata su Rai1 per l’autunno, Foer ha intanto presenziato alla prima puntata della nuova edizione di “Ti sento”, in onda stasera su Rai2 con Pierluigi Diaco conduttore. “Mi piace moltissimo, ha un mix di eleganza, intelligenza, charme e disinvoltura che raramente ho visto in tv”, ha confessato Diaco nei confronti di Drusilla. “Non mi interessa cosa ci sia dietro la sua meravigliosa maschera, ma cosa ci sia dentro. Ritrovo così degli ingredienti che mi somigliano e che mi sembrava potessero offrire agli spettatori un clima onirico, un po’ felliniano”.

Da parte sua, Foer ha confermato di aver rifiutato una valanga di proposte tv, dicendo molti più no che sì: “Direi il 97% di no. Che c’era da dire? Ho accettato le cose dove mi era possibile esprimere una parte di me. Dopo Sanremo alcune cose non ho avuto neanche il tempo che mi sarebbe piaciuto fare. Non ho creduto fosse costruttivo cavalcare il successo di una serata importante come Sanremo per divorare gli spazi televisi, per raccontare cosa? Che è andato bene Sanremo? Quello che sono io? Un po’ s’è visto a Sanremo. Ci sarà tempo per raccontare quello che sono”.

Un tempo che potrebbe diventare realtà in autunno, come detto, con il direttore Coletta intenzionato a concedere uno spazio tutto suo alla richiestissima Foer, nel frattempo impegnata a teatro e con il suo primo disco, in uscita entro fine anno.

