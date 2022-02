Drusilla Foer lavora al suo primo disco. Sarà in gara come cantante a Sanremo 2023?

2 minuti di lettura

Dopo aver mandato in cortocircuito la stampa nazionale, che ha riportato le sue parole a Verissimo come se fossero reali e non figlie di uno straordinario personaggio di pura finzione, Drusilla Foer, strepitosa e raffinata nobildonna ideata, pensata, e inventata dalla mente di Gianluca Gori, il suo alter ego, ha annunciato la lavorazione di un disco.

Via R101, al cospetto di Maurizio Costanzo e Carlotta Quadri, Drusilla ha rivelato che entro fine 2022 potrebbe uscire un suo album. “Il prossimo traguardo è certamente cominciare a lavorare al disco”, ha precisato Foer. “Stiamo lavorando a un disco con grandi cantautori, alcuni hanno scritto dei pezzi per me: Pino Donaggio, Tricarico, poi ci sarà un pezzo di Caccamo, un vecchio inedito di Mogol, un vecchio pezzo di Calabrese, un bellissimo pezzo di Mariella Nava sul pregiudizio“. E non è tutto.

“Ci sarà un pezzo di Fabio Ilacqua, l’autore che ha scritto per Massimo Ranieri il brano ‘Lettera al di là del mare’, lui mi ha ceduto un pezzo sulla violenza sulle donne abbastanza duro, abbastanza forte” ha aggiunto Drusilla. “Quest’estate finiremo di incidere, ci sono le orchestrazioni un po’ da sistemare. Credo che sarà un bel disco. Io tengo molto alla copertina, forse sarà l’unico disco che farò e devo essere al massimo, bisogna giocarsi il tutto per tutto sulla copertina: ventilatori, gambe all’aria, vorrei fare una cosa un po’ da vecchia vanitosa“, ha concluso come riportato dall’Ansa.

Esplosa al Festival di Sanremo 2022 con quel monologo presto diventato virale, applausi bipartisan, la proposta di Stefano Coletta di un programma in 2a serata e un diluvio di complimenti, Drusilla Foer è il personaggio del momento. Il suo spettacolo teatrale, Eleganzissima, è andato sold out in poche ore dopo l’exploit all’Ariston, con il primo disco che potrebbe lanciarla persino in abiti canori. E se dovessimo rivedere Drusilla a Sanremo nel 2023, ma in concorso tra i big?

