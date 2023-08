0:00 Ascolta l'articolo

Dalla sua prima apparizione sull’app store il 25 marzo 2009 ad oggi Grindr.com ha percorso un’importante evoluzione, insinuandosi in tutto il mondo come una delle principali app di dating gay utile agli uomini queer per fare nuove conoscenze o per organizzare incontri sessuali con estrema semplicità.

Proprio per questo motivo, negli ultimi anni Grindr è spesso finito sotto accusa perché sembrava favorire una certa mercificazione del sesso, incoraggiando gli uomini di tutto il mondo a prendere parte ad incontri rischiosi per la propria incolumità e salute, favorendo al contempo la discriminazione verso chi non è conforme ai canoni estetici più in voga – a tal proposito avevamo intervistato l’attivista Miguel Shema.

Grindr: le dichiarazioni ufficiali

Nelle ultime ore, però, uno studio riportato da Insider.com ha stravolto l’immaginario collettivo, ridisegnando i confini rispetto all’utilizzo di questa app di incontri.

Secondo quanto scritto da un portavoce dell’azienda, infatti, “circa il 25% degli utenti di Grindr ha riferito di utilizzare l’app per connettersi in rete. Sappiamo che le persone usano la nostra app per incontrare nuove persone nella loro zona e in nuove città, e abbiamo anche molte prove aneddotiche di persone che stabiliscono connessioni che portano a opportunità professionali come il lavoro“, ha aggiunto il portavoce di Grindr a Insider.com.

Ma non finisce qui perché di recente il CEO di Grindr George Arison ha dichiarato al Wall Street Journal di aver “assunto o avuto una relazione professionale con diverse persone” che ha incontrato nel corso degli anni sull’app.

Dunque, anche se non si può negare che l’app sia stata creata per facilitare i collegamenti istantanei, questa analisi dimostrerebbe come il suo utilizzo – anche dopo l’inserimento di una serie di accorgimenti in ambito di sicurezza personale – stia mutando nel tempo.

Chissà quindi che presto anche in Italia Grindr non possa essere utilizzato non solo per – come canta Tananai – organizzare degli incontri di sesso occasionale in piena sicurezza ma anche per fare rete e trovare nuovi posti di lavoro.

© Riproduzione Riservata