Verissimo, Elena Di Cioccio parla della sieropositività: “Mi sentivo sporca, sbagliata, inaccettabile”

Ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, dopo il coming out fatto a “Le Iene” sulla sua sieropositività, Elena Di Cioccio è tornata a parlare della diagnosi dell’HIV arrivata come un fulmine a ciel sereno quando aveva appena 28 anni.

“È stato un fulmine a ciel sereno. Quando il medico mi ha informata del referto delle mie analisi ho sentito un’esplosione dentro di me. Ricordo che sono uscita, poi sono andata dal compagno che avevo a quei tempi per dargli la notizia e devo dire che ha subito capito la situazione, è stato fantastico“, ha dichiarato l’ex iena.

“La mia vita è cambiata nel momento esatto in cui mi hanno detto che ero sieropositiva“, ha proseguito Elena raccontando gli istanti subito dopo aver ricevuto la diagnosi: “Mi sentivo sporca, sbagliata, inaccettabile. Portavo addosso tutti i tabù che c’erano allora attorno all’HIV“.

“Dalla scoperta della mia sieropositività sono passati 21 anni“, ha proseguito Elena Di Cioccio raccontando di come abbiamo deciso di svelare questo suo segreto che aveva custodito fino a qualche settimana fa per paura del giudizio delle persone: “Oggi, dopo il coming out, mi sento una persona rinata. Non avevo grandi aspettative, ero pronta a tutto ma ho deciso comunque di farlo per me“.

“Quello che mi è arrivato è stato incredibile: un ondata di amore e accoglienza. Tutte cose positive” ha raccontato l’ex “Iena” a Silvia Toffanin: “Ero molto serena quel giorno ma anche emozionata. Sono stata fortunata perché attorno a me c’erano persone che mi vogliono davvero bene” ha concluso Elena Di Cioccio nel salotto del weekend di Canale 5.

Insomma, una storia a lieto fine – se così possiamo definirla – che ci mette ancora una volta di fronte ad una tematica, la sieropositività, che purtroppo al giorno d’oggi nel nostro Paese viene ancora considerata come un taboo. Chissà che storie come queste non possano dunque aiutarci ad abbattere degli stupidi stereotipi e a contribuire all’informazione corretta e reale anche di problematiche come l’HIV.

