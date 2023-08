Non solo Manu Rios, ecco tutti i sexy attori di Strange Way of Life. La gallery social

0:00 Ascolta l'articolo

Pur essendo cortometraggio, Strange Way of Life di Pedro Almodóvar uscirà anche nelle sale italiane il 21 settembre, prima di arrivare in esclusiva su MUBI. Una distribuzione cinematografica firmata Teodora, per un progetto presentato da Saint Laurent by Anthony Vaccarello e prodotto da El Deseo, con protagonisti Ethan Hawke e Pedro Pascal.

Girato nel deserto di Tabernas, in Almería, Strange Way of Life racconta di due uomini che si ritrovano dopo venticinque anni. Il ranchero Silva (Pedro Pascal) attraversa il deserto a cavallo per andare a trovare il suo vecchio amico Jake (Ethan Hawke), lo sceriffo di Bitter Creek. Ne seguirà una serata di confidenze, ricordi e riconciliazioni. Tuttavia il giorno seguente, la rivelazione che entrambi hanno un legame con un crimine accaduto nella zona, suggerisce che il loro incontro è qualcosa di più che un semplice viaggio nella memoria.

Le musiche sono di Alberto Iglesias, i costumi di Saint Laurent by Anthony Vaccarello, anche produttore associato del progetto. Il cast include anche i giovani talenti Jason Fernández (28enne di Madrid), José Condessa (26enne di Lisbona), George Steane e Manu Ríos di Elite (24enne spagnolo). Volti da ammirare in tutta la loro strabordante bellezza nella gallery in testa al post, contenente foso social dei vari protagonisti.

Presentato fuori concorso all’ultimo Festival di Cannes, Strange Way of Life è stato ben accolto dalla critica e ora punta anche le sale d’Italia.

