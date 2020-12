Ellen DeGeneres positiva al Covid-19

62nne conduttrice e comica statunitense, Ellen DeGeneres ha annunciato sui social di essere risultata positiva al Coronavirus.

Ciao a tutti, voglio farvi sapere che sono positiva al Covid-19. Per fortuna, al momento sto bene. Chiunque sia stato in stretto contatto con me è stato avvisato e sto seguendo tutte le linee guida CDC appropriate. Ci vediamo dopo le vacanze. Per favore rimanete in salute e al sicuro, con amore Ellen.

Un 2020 complicato per la conduttrice, da più parti criticata e attaccata per i suoi modi bruschi, a detta di alcuni addirittura discriminatori, con ospiti umiliati. Per mesi il The Ellen DeGeneres Show ha rischiato di non ripartire, fino al via della 18esima stagione a metà settembre, dopo le doverose scuse pubbliche da parte della stessa conduttrice e un’inchiesta interna da parte della produzione.

Dal 2008 sposa di Portia de Rossi, nel corso della sua straordinaria carriera Ellen ha vinto 1 Saturn Award, 3 American Comedy Awards, 1 Annie Awards, 20 Emmy Awards, 1 GLAAD Award, 1 Nickelodeon Kids’ Choice Awards, 2 Producers Guild of America Awards, 20 People’s Choice Awards, 1 Satellite Award, 3 Teen Choice Awards, 1 TV Guide Award, strappando inoltre 3 candidature ai Golden Globe, 3 agli Screen Actors Guild Awards ed una ai Grammy Awards. Nel 2016, dalle mani di Barack Obama, ricevette l’ambita Medaglia presidenziale della libertà.