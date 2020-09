Ellen DeGeneres torna in onda e chiede scusa: “se ho deluso o ferito qualcuno, mi dispiace tanto” – VIDEO

Dopo mesi di furenti polemiche, un’indagine interna sui suoi presunti comportamenti razzisti e sessisti e voci di una chiusura anticipata del suo storico programma, Ellen DeGeneres è tornata in onda con il suo seguitissimo Show, inaugurando la 18estima stagione con un monologo che ha chiaramente affrontato le accuse piovute da più parti sulla sua testa.

Ellen ha dovuto affrontare mesi e mesi di bordate, dopo che ex e attuali membri dello staff del suo programma hanno denunciato un clima “tossico” sul set, tanto dall’averla dipinta come “una delle persone più cattive esistenti“.

“Benvenuti alla stagione 18 del The Ellen DeGeneres Show!“, ha esordito la conduttrice. “Se mi stai guardando perché mi ami, grazie. Se mi stai guardando perché mi detesti, benvenuto. Com’è stata la vostra estate? Buona? La mia è stata fantastica. Super fantastica!“, ha ironizzato la DeGeneres, che si è poi assunta ogni responsabilità nei confronti del suo spettacolo.

Sono così felice di essere tornata, ci sono tante cose di cui vorrei parlare. Potreste aver sentito che ci sono state delle accuse che parlavano di un ambiente lavorativo tossico qui nel nostro show e c’è stata un’indagine. Ho appreso che qui sono accadute delle cose che non avrebbero mai dovuto accadere. Prendo questa cosa molto seriamente e voglio dire alle persone che sono state colpite che mi dispiace. So di essere in una posizione di privilegio e potere e mi rendo conto che ciò comporta delle responsabilità e mi prendo la responsabilità di quanto accaduto nello show. Si chiama Ellen DeGeneres Show e io sono Ellen DeGeneres. Il mio nome è scritto ovunque nello studio. La verità è che in effetti io sono la persona che vedete in tv. Ma sono anche tante altre cose. A volte sono triste, arrabbiata, ansiosa, frustrata, impaziente e sto lavorando su tutto questo. Sapete che sono anche un’attrice, una volta ho interpretato una donna eterosessuale quindi sono anche abbastanza brava. Ma non credo di essere così brava da venire davanti a voi per diciassette anni e ingannarvi. Questa sono io e la mia intenzione è sempre stata quella di essere la persona migliore che io possa essere. E se ho deluso o ferito qualcuno, mi dispiace tanto. Se è stato così, ho deluso e fatto male anche a me stessa perché ho sempre cercato di crescere come persona, ho sempre considerato tutto ciò che mi succede come un’opportunità per imparare. Faccio questo lavoro per far ridere le persone e farle sentire bene. Questo è ciò che amo fare. È stata un’estate orribile per le persone di tutto il mondo. Con la pandemia ci sono persone che hanno perso il lavoro, la loro casa, la vita. La mia speranza è che possiamo ancora essere un posto ricco di felicità e gioia. Voglio ancora essere quell’ora al giorno in cui le persone possono rifugiarsi per ridere. Voglio continuare ad aiutare le persone. E mi impegno a rendere questa la migliore stagione.