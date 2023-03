Elly Schlein e la segretezza assoluta sulla fidanzata: “Vivono insieme, si chiama Paola”

0:00 Ascolta l'articolo

Tre anni fa, ospite di Daria Bignardi, Elly Schlein fece coming out in diretta tv, rivelando di aver amato uomini e donne e di essere felicemente fidanzata con una ragazza.

Negli ultimi 3 anni Elly, riservatissima sulla propria vita privata, non è più tornata sull’argomento, con il nome della compagna della neo segretaria del Partito Democratico ancora oggi mai svelato.

Da tre anni i cronisti emiliani tormentano Elly, come scritto oggi sul Corriere della Sera, per carpire segreti sulla sua compagna e sulla loro storia d’amore, ma Schlein non ha mai ceduto, tanto da far persino dubitare qualcuno sull’effettiva esistenza della misteriosa dolce metà. Ma l’ormai storica fidanzata di Elly esiste, come confermato da una deputata del Partito Democratico al Corriere della Sera.

“Esiste, vivono insieme. Si chiama Paola ed è ancora più riservata di Elly“.

Poche parole per rilanciare il gossip attorno a Schlein, con i paparazzi nazionali che nelle prossime settimane faranno di tutto per rubare il primo scatto d’amore tra le due donne. D’altronde sarà complicato, se non impossibile, continuare a mantenere intatto il segreto dopo il recente trionfo alle primarie del Pd da parte dell’ex vicepresidente della regione Emilia Romagna, che ha ieri ricordato il coming out in famiglia.

