Elton John AIDS Foundation, evento su TikTok il 1 dicembre con super ospiti

Sir Elton John e la Elton John AIDS Foundation hanno annunciato una collaborazione con TikTok per una partnership speciale il prossimo 1 dicembre, Giornata mondiale contro l’AIDS. Un live streaming ad hoc, condotto dal presentatore Reggie Yates, partirà sul profilo TikTok dello stesso cantante inglese. Tra gli ospiti Sam Smith, Rina Sawayama e Sam Fender, oltre agli scontati Elton e a suo marito David Furnish.

Annunciando la partnership, Sir Elton ha dichiarato: “Sono entusiasta di poter vivere la Giornata mondiale contro l’AIDS insieme a TikTok e alla mia Fondazione, per celebrare i progressi che abbiamo fatto e per sottolineare ciò che possiamo fare come collettività per porre fine all’epidemia di AIDS. L’HIV può sembrare una malattia del passato, soprattutto in piena pandemia COVID-19, ma colpisce ancora. Dobbiamo tutti preoccuparci dell’HIV e porre fine alla discriminazione intorno a questa malattia”.

Il live-streaming mirerà a sensibilizzare e ad approfondire la conoscenza sull’HIV e AIDS, in vista dell’obiettivo condiviso di porre fine all’epidemia di AIDS entro il 2030. La campagna prenderà il via oggi con un quiz sull’educazione e la consapevolezza sull’HIV / AIDS, in modo da testare la conoscenza dei TikTokers su questo virus/malattia, oltre ad aiutarli e ad educarli sulla prevenzione e sulla propria salute sessuale.