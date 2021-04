Elton John, il party da Oscar ha raccolto 3 milioni di dollari per la ricerca contro l’AIDS

2 minuti di lettura

Il tradizionale Party Oscar firmato Sir Elton John ha raccolto anche quest’anno un fiume di denaro per aiutare la ricerca contro l’HIV/AIDS. Anche in piena pandemia il cantante ha voluto dar vita all’evento, virtuale, con Dua Lipa al suo fianco nel duettare in Bennie and The Jets, pezzo del 1973.

La serata ha raccolto 2.156.805 sterline, ovvero circa 3 milioni di dollari. Oltre a David Furnish, marito di Elton, hanno preso parte all’evento anche Neil Patrick Harris, in diretta dal Rosewood Hotel di Londra, Lady Gaga, Cynthia Erivo e il cast di It’s a Sin, strepitosa serie britannica interamente centrata sulla pandemia di AIDS nella Londra anni ’80.

Sir Elton, 74 anni, ha dichiarato: “Non ci saremmo mai persi il nostro 29° Oscar Party annuale a beneficio della mia Fondazione, anche se significava diventare virtuali. È stato molto divertente esibirsi con la splendida Dua Lipa e aprire la nostra festa ai sostenitori di tutto il mondo. Sono così grato a Neil per aver condotto lo show, a tutti coloro che erano con noi e a tutti i miei amici che hanno partecipato in modo che potessimo continuare questo evento leggendario, per raccogliere fondi vitali per porre fine all’epidemia di Aids.”

Nata nel 1992, la Elton John AIDS Foundation è una delle principali organizzazioni non profit esistenti al mondo, con quasi 200 milioni di dollari raccolti in poco meno di 30 anni. All’evento on line hanno assistito circa 100.000 persone, spettatori paganti.