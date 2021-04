Emma Corrin di The Crown ha fatto coming out? “Sono una sposa queer”

< 1 minuto di lettura

Lanciata in orbita dal ruolo della principessa Diana nella 4a stagione di The Crown, con il quale ha vinto un Golden Globe, un Critics Choice Award e un SAG Award, Emma Corrin si è presentata oggi sui social in abiti da ‘sposa queer’.

Un’immagine tratta dall’ultimo numero della rivista Pop, che molti fan di Emma hanno voluto leggere come una sorta di coming out. “La tua sposa queer preferita”, ha scritto l’attrice sui social, dando il via ai rumor.

Ai più sconosciuta fino a 9 mesi fa, Emma è ormai decollata. Ha infatti appena finito di girare My Policeman, film in cui Harry Styles interpreta un poliziotto bisessuale, sposato proprio con il personaggio di Corrin. 25 anni appena, Emma è stata inoltre inserita nell’ambita lista Forbes Under 30 dell’anno, Europe Entertainment.

Nella 5a stagione di The Crown, che si girerà in estate, Emma non tornerà ad indossare i panni di Lady Diana. Al suo posto ci sarà spazio per Elizabeth Debicki, con Imelda Staunton per la prima volta regina Elisabetta II, Lesley Manville negli abiti della principessa Margaret, Dominic West in quelli del principe Carlo ed Andrew Scott, parola del Daily Mail, in corsa per il ruolo di Tony Blair.