Fabrizio Corona vs. Sanremo 2024: “Sono tutti gay, le fighe dei nostri tempi sono Mahmood, Mengoni e i Santi Francesi”

Al 4° giorno di Sanremo 2024 arrivò l’editoriale di Fabrizio Corona, che ha voluto sparare a zero sul Festival per la mancanza di “figa”. Testuali parole. Corona ha ricordato i tempi in cui Belen Rodriguez era ospite ma lui, un tempo suo fidanzato, non poteva entrare all’Ariston perché bloccato dalla Rai, per poi puntualizzare.

“Ai miei tempi andavano di moda i calendari come Max e le vallette di Sanremo non venivano scelte per fama, popolarità o capacità, ma solo in qualità di figaggine. Allora abbiamo visto Monica Bellucci, Carla Bruni, Anna Falchi, Elisabetta Canalis e Belen Rodriguez quando ancora erano fighe”.

Beltà femminili oggi ‘cancellate’, dice Corona, che attacca: “Ma è normale o no che l’occhio voglia la sua parte? Ci devono essere delle belle canzoni – uno deve staccare – i comici, e poi delle belle donne che ti sollevano dalla giornata di merda e almeno per un giorno della settimana rimani contento. Invece, siccome il mondo è cambiato in peggio e sono tutti omosessuali, le fighe dei nostri tempi sono diventate Mahmood, Mengoni e i cantanti dei Santi Francesi”.

Non contento, l’ex di Nina Moric se la prende anche con i look degli artisti in gara, definendoli “abiti da ballerini da circo che se visti da una persona normale o da un anziano questi si chiedono se sia o meno carnevale“, per poi aggiungere: “Va bene tutto, ma visto che noi paghiamo il canone Rai, con i nostri soldi, quattro fighe Amadeus mettile no? Perché non ne possiamo più di questi burattini che innalzano i diritti LGBTQI+ e che credono che il mondo sia tutto loro. Dei maschi veri che hanno bisogno di sostanza esistono ancora. E noi il Festival di Sanremo non lo guardiamo più, a meno che sabato non arrivi Emily Ratajkowski nuda coperta da tre stelline“.

Peccato che Sanremo 2024 stia facendo ascolti che non si vedevano da 30 anni, quando a co-condurre il Festival erano per l’appunto belle statuine silenti.

Se a Fabrizio Corona e agli uomini tossici che sui social gli stanno dando ragione mancano così tanto le co-conduzioni di Claudia Koll, Valeria Marini, Valeria Mazza e Anna Falchi consigliamo l’uso di RaiPlay. Siamo sicuri che mamma Rai e Amadeus sapranno fare a meno della loro troglodita visione per la finale di sabato 10 febbraio.

