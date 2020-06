Famiglie Favolose, raccolta fondi per il libro di fiabe che racconta le storie di 7 famiglie di animali poco tradizionali

“Famiglie Favolose” è un libro illustrato per bambini tra i 4 e i 6 anni che parla d’amore attraverso le avventure di 7 famiglie di animali non convenzionali. Francesco e Guido, fidanzati da 3 anni e con una voglia matta di diventare papà, hanno messo anima e corpo in questo progetto che racconta le incredibili storie di 7 famiglie di animali dove non sono importanti il numero, il colore o il genere dei componenti, ma dove conta soltanto l’amore.

Tutte le nostre 7 storie sono ispirate da fatti realmente accaduti da qualche parte nel mondo. Noi le abbiamo solo raccolte, abbiamo aggiunto un po’ di zucchero e un tocco di colore!

Come la storia di Susie e Alberta, due cagnoline mamme che, dopo essere sopravvissute a una terribile tempesta, diventano inseparabili e decidono di crescere i propri cuccioli insieme. O quella di Mirtilla, un’agnellina nata con il manto maculato che viene adottata da un dalmata dopo essere stata abbandonata dalla sua famiglia a causa del suo aspetto diverso.

Sognando la paternità, Guido e Francesco si sono chiesti come spiegare a un bambino piccolo che la sua famiglia è “diversa” dalle altre. Così è nato Famiglie Favolose, con una raccolta fondi ad hoc per finanziare la stampa del libro e fare diventare realtà “Famiglie Favolose“. Ad oggi sono stati raccolti oltre 13.000 euro su un obiettivo finale di 42.500 (qui il link Kickstarter). “Non siamo un brand, non abbiamo neanche un editore al momento“, ci ha fatto sapere Francesco. “L’obiettivo è molto ambizioso. Abbiamo circa una trentina di giorni per riuscirci altrimenti non se ne farà nulla. La nostra è davvero un’avventura“.

In un mondo in cui chi è diverso è ancora visto con sospetto, vogliamo spiegare a tutti i nostri giovani lettori che ogni famiglia è una famiglia, al di là del numero, razza o genere dei genitori. Se anche tu credi che l’amore e solo l’amore è ciò che definisce una famiglia, questo libro è per te!

Una volta trovata la storia, Francesco ha scritto il testo e una melodia al pianoforte per accompagnarla, mentre Guido ha lavorato con un illustratore e con il grafico Federico per farla diventare realtà. Ogni storia è stata illustrata da un illustratore diverso; ognuno di loro ha uno stile unico e proviene da un angolo diverso del Pianeta, a dimostrazione di come la diversità sia davvero una fonte di ricchezza. Infine, ogni immagine e ogni parola è stata accuratamente scrutinata da un gruppo di esperte di bambini: un’insegnante della scuola primaria, una psicologa dell’infanzia e 4 mamme.