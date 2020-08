Federico Fashion Style: “fosse vero sono felice per le mie amiche Pascale e Paola Turci, libertà sinonimo di felicità”

La paparazzata del settimanale Oggi che ha coinvolto Paola Turci e Francesca Pascale, ex di Silvio Berlusconi, ha sicuramente conquistato lo scettro di gossip dell’estate 2020. Se ne parla da giorni, anche a sproposito, con le dirette interessati silenti e Federico Lauri, in arte Federico Fashion Style, che si è detto contento per le sue amiche.

Intervistato da IlMessaggero da Laura Bogliolo, l’hair stylist delle dive ha così commentato lo scoop di Oggi: “La libertà è sinonimo di felicità. Sono loro amico, non ne sapevo nulla. Se è come si vede dalle foto sono felice per loro”. 30enne di Anzio, Federico Fashion Style è esploso negli ultimi anni tanto sui social quanto in tv, con Il Salone delle Meraviglie su Real Time arrivato alla quarta stagione, con un nuovo salone aperto a Milano, uno a Piazza di Spagna e uno dentro la Rinascente, nella Capitale. Eppure “una politica di Anzio ha definito il mio negozio ‘stile Casamonica’, ma come si permette”, ha tuonato Lauri, che ha annunciato una querela in arrivo. “Ho confermato il salone di Anzio come location della trasmissione, perché adoro la mia città, ho contribuito a farla conoscere, ma l’amministrazione non mi è vicina, anzi“.

Tra le prime celebrità finite nel suo salone Valeria Marini, amica nonché madrina della figlia di Federico, che ha definito la Pascale una “bellissima persona, una ragazza semplice”. A Paola Turci, invece, Lauri diede il proprio parere a Sanremo: “Due anni fa, si è fidata di me. Le ho consigliato di scoprire il viso, di non coprire le cicatrici con i capelli, “sei bellissima”, le ho detto”.