Paola Turci racconta come ha conosciuto Francesca Pascale: “Non era nei miei radar” – VIDEO

https://twitter.com/alecattelan/status/1633609124217757700

Felicemente spose dalla scorsa estate, Paola Turci e Francesca Pascale sono una coppia da circa due anni. Ospite di Alessandro Cattelan su Rai2, la cantante ha svelato come e dove abbia conosciuto l’ex compagna di Silvio Berlusconi.

“Era una mia fan. Ci siamo conosciute ad un mio concerto, non era nei miei radar. Poi vengo a sapere che sarebbe venuta al mio concerto, a Torino. Sapevo che era lì, ero anche abbastanza agitata. L’ho vista. Era all’inizio, la prima canzone, al Teatro Colosseo, l’ho vista, ho fatto wow ed è andata via la corrente. Per davvero! Primo concerto del tour teatrale, prima canzone, con questa persona che un po’ mi turbava e va via l’elettricità. Ho fatto un concertino di 5 minuti senza audio, e lei è rimasta colpita“.

Nessun pass per il backstage perché “lei compra i biglietti, anche adesso“. Turci ha ringraziato anche Francesca Fagnani, che aveva intervistato Pascale sul Fatto Quotidiano. “È stata un po’ un’artefice. Io lessi questa intervista e rimasi colpita“, ha ricordato la cantante. “Parliamo di 3 anni fa. Poi ho visto la foto e ho pensato ‘però dai, guarda, pure carina e intelligente’. Disse delle cose che condividevo in quell’intervista“.

Da cosa nasce cosa e le due sono diventate praticamente inspearabili, anche se il gossip e l’attenzione attorno alla loro storia d’amore ha infastidito Paola, perché c’è chi le ha accusate di volersi ‘far vedere’ troppo.

“Che era proprio il contrario, erano gli altri che volevano morbosamente cercare, capire, vedere, sapere, inquadrare e conoscere“, ha sottolineato Turci. “Per me e per lei non c’era questa volontà. Anche se fosse stato Mario Rossi per me sarebbe stato lo stesso. Anche adesso faccio fatica a parlare delle mie storie e dell’amore che mi riguarda“.

Non a caso Paola non avrebbe “mai postato” le due foto dell’unione civile pubblicate da Francesca su Instagram, diffuse proprio per evitare l’assalto dei paparazzi, al termine di una cerimonia intima con una ventina di persone presenti e una Turci che ha cantato privatamente per l’amata compagna.

