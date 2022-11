Francesca Pascale e Paola Turci vorrebbero un figlio, sognando l’affido o l’adozione

2 min. di lettura

Fresche di unione civile, Francesca Pascale e Paola Turci avrebbero deciso di adottare un bambino. O almeno vorrebbero. A darne notizia il settimanale Oggi. Pascale e Turci, unitesi civilmente lo scorso luglio a Montalcino, vivono tra un casale in Toscana e una villa sul litorale laziale, insieme a 18 cagnolini. Ma ora vorrebbero allargare la famiglia.

Affido e adozione per le coppie dello stesso sesso sono complicatissime, nel nostro Paese, se non impossibili. Anche per questo motivo molte coppie gay si affidano alla gestazione per altri in quei Paesi dove è regolamentata da ferree leggi. L’attuale Governo Meloni abbraccia al suo interno posizioni nette, sull’argomento, con l’esecutivo dichiaratamente ancorato alla cosiddetta ‘famiglia tradizionale’, composta da padre e madre. Oltre non si può andare.

37 anni Pascale e 58 anni Turci, le due donne non hanno smentito nè confermato l’indiscrezione.

La cantante è attualmente in tour con uno spettacolo teatrale tratto dalla sua biografia, Mi amerò lo stesso. Un monologo che a volte vorrebbe essere un dialogo in cui Paola Turci si racconta, anche se certe volte non è più lei a parlare, bensì qualche personaggio che ha incontrato nel corso della sua vita, a cui lei presta solo la voce, mentre a volte ci mostra il punto di vista di sua mamma, personaggio che torna in ogni momento importante, e in altre occasioni protagonisti di un solo momento. Un monologo in cui alla realtà si mischiano i sogni e nei sogni entra la vita. Il tutto legato da alcune canzoni che hanno fatto da colonna sonora a ogni fase della sua esistenza.

In attesa del figlio eventuale, a cui dedicare chissà quale inedito brano.

