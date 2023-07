Paola Turci: “Io e Francesca in vacanza in camper. Il primo bacio tra due donne l’ho visto a un mio concerto”

0:00 Ascolta l'articolo

59 anni il prossimo 12 settembre, Paola Turci è oggi una donna felice, appagata, innamorata, unita civilmente all’amata Francesca Pascale. Intervistata da Teresa Ciabatti per 7 del Corriere della Sera, Turci ha ripercorso 35 anni di carriera, pubblica e privata, tornando a parlare anche del proprio orientamento sessuale.

“La prima volta che ho visto due ragazze baciarsi è stato a un mio concerto. Da bambina non sapevo nemmeno cosa significasse omosessuale, non era un argomento affrontato nella mia famiglia borghese Anni 70“, confessa la cantautrice, romana che conosce l’ambiente LGBTQIA+ da ragazza, grazie ad un amico di Milano. “Con lui ho la possibilità di vedere più mondo rispetto a quello visto fin lì. Incontrare persone nuove. Accorgermi delle ingiustizie, desiderare la parità“.

Nel corso degli anni Turci non si definisce mai attraverso la propria sessualità. “Ho avuto molti uomini, eppure nessuno mi ha mai detto con accezione negativa: sei etero. Mi dicevano che sembravo lesbica per via dei muscoli e della voce bassa. In quel momento stavo con uomini: fidanzata, sposata“. Dopo essere stata con il tennista Paolo Canè, Paola sposa Andrea Amato, giornalista di R101, nell’estate del 2010. I due si separano nel 2012.

Poi improvvisamente, dal nulla, arriva Francesca Pascale, ex compagna di Silvio Berlusconi.

“Non m’incuriosiva, poi un giorno leggo una sua intervista su Il Fatto Quotidiano , di Francesca Fagnani, e rimango colpita. Quello che dice sui diritti, sulle ingiustizie. Al che la cerco su Instagram dove lei era arrivata da poco per cercare me”. “Io metto un like a una sua immagine in sostegno di Radio Radicale. Dal like iniziamo a scriverci”.

Il primo incontro reale, fisico, avviene ad un concerto di Paola. “Ero emozionata a sapere che nel pubblico ci fosse lei“, confessa Turci, affezionata ai viaggi con Pascale. In camper, scovato su internet da Francesca. “Non grandissimo: un living con due panche e un tavolo. Chiuso il tavolo, dal soffitto viene giù il letto. Ci piace viaggiare in camper. Siamo andate a Amsterdam, e a Parigi. Guida Francesca. Ogni tanto ci fermiamo in autogrill, ma non scendiamo. Rimaniamo dentro, andiamo in bagno. E poi ripartiamo“.

Per Paola “famiglia è dove c’è amore“, in un’Italia in cui “la gente continua a dire lesbica come un’offesa“. In attesa del nuovo disco, che uscirà in autunno, Turci potrebbe tornare a Sanremo per la dodicesima volta, ma in attesa si gode la famiglia costruita pezzo dopo pezzo nel corso degli anni, insieme a Francesca e ai loro undici cani. Tra un viaggo in camper e l’altro.

