Fedez e le priorità del Senato: “Il DDL Zan? No, il ripristino del vitalizio a Formigoni! Complimenti” – VIDEO

2 minuti di lettura

Il 74enne ‘Celeste’ Roberto Formigoni, condannato in via definitiva a 5 anni e 10 mesi di reclusione per corruzione, detenuto nel carcere di Bollate dal 22 febbraio al 22 luglio 2019, e da allora ai domiciliari in quanto ultrasettantenne, ha riottenuto il vitalizio da 7000 euro al mese. Quel vitalizio era sparito per via della delibera Grasso-Boldrini del 2015, che prevede la sospensione della pensione per i parlamentari in seguito alle condanne. Grazie ad un blitz in Commissione da parte di Giacomo Caliendo (Forza Italia), Formigoni, ma anche l’ex governatore Ottaviano Del Turco, riavrà ora il perduto vitalizio. Il motivo? “Indigenza“. Come se servissero 7000 euro al mese per poter uscire dall’indigenza.

Dinanzi alla destra nazionale che tuona contro il DDL Zan, facendone continualemte slittare la calendarizzazione in Commissione al Senato perché “le urgenze e le priorità sono altre“, i senatori della Repubblica hanno trovato tempo e modo di far riesumare il vitalizio nei confronti di un condannato per truffa ai danni dello Stato, qui mantenuto dallo Stato stesso. Un cortocircuito fuori da ogni logica che va ad inasprire la visione del cittadino qualunque nei confronti della cosiddetta ‘casta’. Amaramente e sarcasticamente ineccepibile il commento social di Fedez, rivolto a tutti i Pillon del Senato italiano.

Vi ricordate qualche settimane fa quel senatore che sul DDL Zan diceva “ah, il Senato ha un sacco di priorità”. L’aveta letta la priorità di oggi del Senato? Confermato il vitalizio al Celeste di CL, Formigoni. Gli hanno ridato il vitalizio di 7000 euro. Caz*o queste sono le priorità. Buonanotte senatori.

In tal senso, da segnalare il tweet di Barbara Masini, senatrice di Forza Italia che ha chiesto al leghista di Ostellari di calendarizzare il DDL, perché ora non ci sono più scuse dopo l’abbinamento firmato dalla presidente Casellati nella serata di ieri. Ricordandogli, inoltre, che “si può lavorare anche il venerdì“. Tu pensa.