Nato sotto il segno del cancro, che lo rende sensibile, empatico, creativo e fortemente intuitivo, Filippo Bisciglia è uno dei volti più amati della televisione italiana che negli ultimi anni è riuscito a conquistare il pubblico di Canale 5 non solo come voce narrante e conduttore di Temptation Island ma anche e soprattutto per il suo spiccato carisma che emerge anche dalla sua quotidianità sui social.

Classe 1984, Filippo è nato a Roma dove si è diplomato alla scuola alberghiera e ha praticato tennis a livello agonistico fino all’età di 18 anni. Sin da piccolissimo, però, il mondo dello spettacolo è sempre stata la sua più grande passione tanto che nel 2006 ha fatto il provino per la sesta edizione del Grande Fratello, riuscendo a varcare la porta rossa e a classificarsi al secondo posto, dietro solo ad Augusto De Megni.

Da quel momento in poi la sua vita è cambiata: prima è diventato testimonial per una serie di marchi di abbigliamento e accessori, poi è approdato nel mondo della musica come cantante incidendo il suo primo e unico album Sto parlando con te.

Nel frattempo non sono mancate nemmeno alcune esperienze in tv e al cinema: negli anni, infatti, abbiamo avuto modo di vederlo al fianco di Marco Liorni ne Il Candidato, di Teo Mammucari in Distraction, di Claudio Lippi (attualmente al centro delle polemiche per alcune sue dichiarazioni sugli omosessuali in tv) e Elisa Isoardi in Punto su di te! e recitare nella nota soap opera di Rai Tre Un posto al sole e in Distretto di polizia.

La vera svolta nella sua carriera, però, è arrivata nel 2014 quando Filippo Bisciglia è approdato alla conduzione di Temptation Island, il noto dating-reality show di Canale 5 – inizialmente noto con il titolo Vero amore – che lo ha reso celebre al grande pubblico che oggi lo identifica come esperto nelle crisi di coppia. Davanti a lui, infatti, sono passati decine di uomini e donne che di fronte al falò hanno decretato le sorti delle loro storie d’amore.

Negli ultimi anni, però, grazie al suo enorme talento, Filippo ha avuto modo di partecipare anche a diversi talent e game show che lo hanno sempre visto arrivare fino ad un passo dalla vittoria.

Nel 2017 ha partecipa alla settima edizione di Tale e Quale Show, classificandosi al terzo posto. Nel 2018 ha preso parte a Tale e quale show – Il torneo (edizione dedicata ai finalisti della precedente) mentre nell’autunno 2019 è stato uno dei concorrenti di Amici Celebrities, lo spin-off di Amici con persone VIP, nel quale ancora una volta si è classificato al terzo posto.

Filippo Bisciglia: la vita privata

È il 2006 quando tutto il pubblico di Canale 5 impara a conoscerlo come il “Latin Lover” della televisione. Nel corso della sua esperienza al Grande Fratello, infatti, Filippo Bisciglia lascia in diretta tv la fidanzata Flora Canto perché invaghitosi di una concorrente, Simona Salvemini.

Questa storia, però, è durata ben poco tanto che tutti noi siamo da sempre abituati a pensare al suo fianco una sola donna: ovviamente stiamo parlando dell’ex naufraga dell’Isola dei Famosi 2023 Pamela Camassa, con la quale è fidanzato da più di 12 anni.

In una recente intervista rilasciata a Silvia Toffanin a Verissimo, a proposito della loro relazione Filippo Bisciglia ha speso delle belle parole per la fidanzata e ha dichiarato di voler diventare padre, commuovendo tutto il pubblico di Canale 5:

“Pamela […] è una ragazza bellissima e semplicissima. La prima volta che l’ho vista aveva 23 anni appena compiuti. Se è bella adesso immaginate a quell’età. In 15 anni è successo di tutto, ma oggi sono qui a raccontarlo. Ho sempre desiderato diventare papà. Il problema che mi pongo è “Non sono troppo grande?”. Forse avrei dovuto farlo prima”.

