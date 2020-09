Filippo Gualandi è il Più Bello d’Italia, le foto social

Mentre gli organizzatori del Gay più bello d’Italia non hanno ancora capito cosa farne della fascia assegnata tra le polemiche ad Antonio Veneziani, Filippo Gualandi, 19enne di Bologna, è stato eletto “Il Più bello d’Italia“.

La proclamazione è avvenuta a Saint-Vincent, con Renata Rivella presidente di giuria. Diplomato in ragioneria, Filippo ha le idee ben chiare: «Sono un istruttore di nuoto, attività che svolgo come lavoro; fin da piccolo nuotare è stato il mio hobby che con il tempo è diventato uno sport appagante. Sono una persona solare, calma equilibrata, socievole e umanamente disponibile, ma con tante grinta per affrontare tutto. Il mio carattere determinato mi sprona a raggiungere ciò quello che mi prefiggo in questo campo, grazie a tutor dello spessore di Arturo Bascetta, che avviano gratuitamente i giovani ad intraprendere questa carriera. Spero in seguito di rappresentare con dignità e bellezza l’Italiana intera, magari nel mondo».

Tra i vincitori passati del concorso che hanno fatto successo, Gabriel Garko e Beppe Convertini.