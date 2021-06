ForYourPride: TikTok celebra la community LGBTQ+ per tutto il mese di giugno

2 minuti di lettura

Anche quest’anno TikTok ha annunciato di voler festeggiare il Pride Month e la community LGBTQ+ con una serie di iniziative volte a rendere omaggio, riconoscere e far conoscere le storie e i contenuti dei creator.

Sono molteplici le attività che costelleranno tutto il mese di giugno, invitando la community a mostrare il lato più autentico di sé, dando libero sfogo all’espressione, libertà e gioia. Medesima la motivazione, impegno e obiettivo è anche l’hashtag prescelto: #ForYourPride, live dal 1° giugno, che raccoglierà, come voce corale del desiderio di essere sé stessi sempre, il supporto e le manifestazioni di amore e libertà.

TikTok Italia ha poi annunciato la partnership con Lovers Film Festival, da due anni diretto da Vladimir Luxuria e universalmente riconosciuto come una delle più importanti manifestazioni cinematografiche italiane a livello internazionale, nonché più antico festival a tematica LGBTQ+ d’Europa e il terzo nel mondo. Un invito promosso con l’hashtag #IlMioFilmArcobaleno rivolto a tutti gli utenti a creare un corto di 60 secondi inerenti le tematiche LGBTQ+ e partecipare al concorso (soggetto a Termini e Condizioni). I migliori tre video avranno l’opportunità di essere mostrati durante il Festival in occasione della serata di apertura del 17 giugno, quando il vincitore riceverà il premio TikTok Lovers. In questa occasione il creator Pierangelo Greco (@pierangelogreco), realizzerà anche una LIVE streaming in-app in collegamento dal palco torinese del Lovers Film Festival per regalare alla community l’emozione della premiazione in diretta.

Tematico anche il palinsesto di live in programma per tutto il mese arcobaleno con la partecipazione di diverse personalità e realtà. Le dirette hanno l’obiettivo di sensibilizzare gli utenti ma anche trasmettere, far conoscere e educare alla cultura LGBTQ+ su diversi aspetti e ambiti.

A fare da colonna sonora ai contenuti tematici che inizieranno a popolare la piattaforma da inizio mese, una playlist a tema consultabile nella sezione “Suoni” di TikTok con canzoni come “Tocca a me”, nuova uscita di Federica Carta e Mydrama, “I’m coming out” di Diana Ross, “Born This Way” di Lady Gaga e “HOUSE OF KETA” di Populous e M¥SS KETA. Così che la più ampia community TikTok LGBTQ+ possa unirsi alle celebrazioni.

A livello aziendale, oltre all’alta attenzione dedicata alla diversity in fase di selezione del personale, in casa TikTok è costante la formazione dei vari team sulle esigenze della comunità LGBTQ+ e sui pregiudizi che, specialmente i team di moderazione, possono incontrare nello svolgimento delle loro attività. A ciò si aggiunge anche l’aggiornamento delle Linee Guida della Community per supportare e tutelare i gruppi sottorappresentati, promuovendo un’esperienza positiva e sicura per la comunità LGBTQ+ su TikTok. L’anno scorso, per esempio, è stata ulteriormente aggiornata la policy inerente i contenuti offensivi per la comunità LGBTQ+, includendo i video che promuovono la terapia di conversione e gli abusi rivolti alle persone trans.