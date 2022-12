Francia, preservativi gratis ai giovani tra i 18 e i 25 anni

< 1 min. di lettura

Emmanuel Macron, presidente francese, ha annunciato che da gennaio i preservativi saranno gratuiti per tutte le persone tra i 18 e i 25 anni, in tutte le farmacie del Paese. Una svolta epocale per provare ad agevolare l’accesso alla contraccezione tra i più giovani, ridurre il numero di gravidanze non desiderate e contrastare la diffusione di malattie sessualmente trasmissibili. “È una piccola rivoluzione nella prevenzione”, ha dichiarato il capo dell’Eliseo.

Una decisione che arriva un anno dopo l’estensione della contraccezione gratuita alle donne con meno di 25 anni, e non più minori di 18, tra pillole anticoncezionali e dispotivi intrauterini come la spirale, senza dimenticare le doverose visite per arrivare alla prescrizione.

Fino ad oggi in Francia i condom erano (e sono) rimborsabili dal servizio sanitario nazionale, con ricetta medica. Adesso non servirà più alcun tipo di prescrizione. Per chiunque abbia tra i 18 e i 25 anni, saranno semplicemente gratuiti, al banco di ogni farmacia.

In Italia, dove anche l’educazione sessuale nelle scuole è pressocché inesistente, non esiste una simile legge nazionale, con alcune regioni che vanno in ordine sparso attraverso i consultori, vedi Lombardia.

