Gabriel Garko, outing a Gabriele Rossi: “Storia conclusa, 11 anni d’amore con Riccardo”

Dopo il coming out in diretta al Grande Fratello Vip, Gabriel Garko si racconta a Verissimo. Ospite del talk show nella puntata di sabato 3 ottobre, Gabriel Garko si aprirà a Silvia Toffanin, rilasciando la sua prima intervista tv dopo essersi dichiarato gay. Ai microfoni della trasmissione di Canale 5, l’attore ha parlato di aver avuto la sua prima storia d’amore con un ragazzo di nome Riccardo. Una storia lunga undici anni, intensa ma tormentata, precedente a quella fra Gabriel Garko e Gabriele Rossi, a cui ha fatto outing in quanto gay:

Quattordici anni fa ho rotto gli schemi e mi sono preso una casa lontano da tutti. Io e Riccardo vivevamo insieme, ma era una situazione falsata. Quando venivano a cena gli amici, poi lui alla fine della serata faceva finta di andare via per poi tornare. Quando uscivamo o andavamo in vacanza eravamo sempre in gruppo.

Gabriel Garko ha anche spiegato nel dettaglio il motivo per cui ha deciso ora, all’età di 48 anni, di fare coming out come gay. Non c’è un’età giusta per dichiarare il proprio orientamento sessuale, ma dalle parole dell’attore sembra che le barriere da superare non siano state imposte da una scarsa accettazione di sé, ma da un sistema lavorativo e culturale che poco tutela chi non è eterosessuale:

Sono stato talmente tanto sul set che alla fine mi sono messo addosso un personaggio. Se hai un certo orientamento sessuale non puoi fare questo mestiere, il sistema te lo impone e quindi devi far finta di averne un altro. All’inizio l’ho preso come un gioco, poi giocando mi sono trovato dentro una macchina che mi ha incastrato e il gioco non è poi più stato così divertente. Ma oggi mi sono tolto la maschera, anzi lo scafandro. Finalmente da tre anni e mezzo a questa parte, stando lontano dal set, ho avuto la possibilità di stare dentro la mia pelle. Ho capito che non stavo più bene e quindi ho avuto bisogno di uscirne.

Il coming out pubblico è giunto pochi giorni fa in diretta nazionale, ma Gabriel Garko non ha mai nascosto il proprio orientamento sessuale con i propri cari, sempre al suo fianco nel corso della sua carriera. Ecco cos’ha rivelato a Verissimo:

I miei genitori e le mie sorelle non mi hanno mai giudicato per le mie scelte, anzi mi hanno sempre protetto e coperto. Prima di iniziare a fare questo mestiere ho sempre vissuto bene la mia sessualità, in casa lo hanno sempre saputo. Poi avevo la convinzione che se avessi dichiarato il mio orientamento non avrei più lavorato. Inoltre, avevo paura che il pubblico potesse sentirsi preso in giro, ma il primo ad essersi preso in giro sono stato io.

Gabriel Garko gay, outing a Gabriele Rossi: “Ci vogliamo più bene come amici”

Per quanto riguarda la sua chiacchieratissima storia con Eva Grimaldi, ora unita civilmente ad Imma Battaglia, Garko ha spiegato che si è trattato di un legame reale, lungo otto anni, in cui mancava solo il sesso:

Ci siamo aiutati e sostenuti a vicenda. L’ho amata tanto, ma non come la gente poteva immaginare e probabilmente, come persona, l’avrei potuta sposare davvero.

Attualmente Gabriel Garko sta vivendo una relazione con una persona, ma ha preferito non sbilanciarsi nell’intervista sull’identità dell’uomo perché si tratta di una “storia appena iniziata”. Nel corso dell’incontro, Gabriel Garko ha anche fatto outing nei riguardi dell’attore Gabriele Rossi, probabilmente al corrente delle dichiarazioni che l’attore avrebbe fatto in tv: