Galles, il 33% della popolazione si definisce queer

2 min. di lettura

In Galles vivono poco più di 3 milioni di persone. Ebbene secondo un un nuovo rapporto di Stonewall Cymru, solo il 66% di queste ha dichiarato di essere attratte esclusivamente dal sesso opposto. Ergo, circa il 33% della popolazione gallese sarebbe queer.

Il Rainbow Cymru Report, pubblicato a dicembre, ha utilizzato dati e statistiche del censimento di Inghilterra e del Galles del 2021, nonché un sondaggio Opinium realizzato con gli adulti di tutto il Regno Unito e una serie di tre sondaggi Ipsos UK sugli adulti di tutta la Gran Bretagna. E i risultati a dir poco sorprendenti hanno sentenziato che il Galles è più diversificato che mai.

Le persone di età inferiore a 35 anni hanno maggiori probabilità di identificarsi come parte della comunità LGBTQIA+. Circa il 6,1% delle persone di età compresa tra i 25 e i 34 anni si identifica come LGBTQIA+, rispetto al 3,6% delle persone di età compresa tra i 35 e i 45 anni. Lo studio ha voluto andare “oltre le etichette”, chiedendo ai partecipanti: “Quale delle seguenti opzioni descrive meglio cosa pensi del tuo orientamento sessuale?”.

Gli intervistati hanno potuto scegliere tra nove risposte e solo il 66% ha affermato di essere attratto solo ed esclusivamente da persone del sesso opposto. Del restante 34%, il 9% degli intervistati ha dichiarato di essere attratto esclusivamente da persone dello stesso sesso, il 3% ha dichiarato di essere attratto principalmente dallo stesso sesso, il 6% da entrambi i sessi e il 16% prevalentemente dal sesso opposto. Ciò significa che il 34% del Galles si può effettivamente definire queer.

Il rapporto ha inoltre esplorato la percezione pubblica della comunità LGBTQIA+. Solo il 45% della popolazione rispetta le donne lesbiche, mentre il 37% rispetta le persone trans. Al contrario, il 28% del pubblico ammira le persone trans rispetto al 19% delle persone bisessuali.

Davinia Green, direttrice di Stonewall Cymru, ha dichiarato: “È molto positivo vedere dati così forti provenienti dal Galles, che dimostrano come stia diventando sempre più facile per le persone LGBTQ+ esprimersi liberamente. Mentre il sostegno pubblico ai membri LGBTQ+ delle nostre comunità è in aumento, non dobbiamo accontentarci”. “Si stanno facendo passi da gigante all’interno delle nostre comunità e attraverso il lavoro del governo gallese, come il Piano d’azione LGBTQ+, ma dobbiamo continuare a lavorare insieme per combattere il pregiudizio e l’odio. Ci auguriamo che questo rapporto possa essere una risorsa per aiutare le persone nel loro percorso di inclusione, è qualcosa di cui tutto il Galles dovrebbe essere orgoglioso, come prova del fatto che stiamo diventando una nazione arcobaleno”.

QUI il rapporto completo.

