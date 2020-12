Giortì, l’unione civile tra Giovanni Minerba e Damiano Andresano sbarca su Mediaset Play – VIDEO

Sposi dopo quasi 30 anni d’amore. L’unione civile tra Damiano Andresano e Giovanni Minerba, storico attivista, regista nonché fondatore con Ottavio Mai del Lovers Film Festival di Torino (il più antico festival sui temi LGBTQI d’Europa e terzo nel mondo), è finita su Mediaset Play grazie alla seconda puntata di Giortì, docureality ‘condotto’ da Gemma Galgani e Giulia De Lellis.

Da oggi on line, la puntata numero 2 dal titolo “L’amore vince su tutto” ricostruisce la storia d’amore tra Giovanni e Damiano, unitisi civilmente nell’estate del 2019 ad Aradeo (LE), con Vladimir Luxuria, attuale neodirettrice del Lovers Film Festival, ad officiare il tutto insieme al sindaco Luigi Arcuti.

I due si sono conosciuti 27 anni or sono a seguito della morte di Ottavio Mai, dal 1977 al 1992 compagno di Minerba. Grazie alla vicinanza di Damiano, Giovanni, in giovane età sposatosi con una donna pur di non riconoscersi e riconoscere la propria omosessualità, è riuscito a farsi forza e a superare la tragedia. Nel pieno dell’estate del 2019, quando il Covid-19 era un incubo neanche immaginabile, Minerba e Andresano hanno dato vita ad una meravigliosa e gigantesca unione civile, in piazza, per dare visibilità a quell’amore e a quelle famiglie che una parte d’Italia guardano ancora con fastidio.

Poco più di 40 minuti per conoscere non solo Giovanni e Damiano, ma anche un pezzo di storia LGBT nazionale.