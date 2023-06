0:00 Ascolta l'articolo

Giuseppe Giofrè è pronto per una nuova avventura.

Il ballerino e giudice dell’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi, infatti, giovedì 6 luglio 2023 approderà su Prime Video nel film L’Estate più calda nelle vesti di attore, al fianco di nomi amatissimi del cinema italiano come Stefania Sandrelli, Nino Frassica, Michela Giraud e Gianmarco Saurino (noto per aver interpretato Luca in Maschile singolare).

Ad annunciarlo è stato lo stesso ballerino tramite un post sul suo profilo Instagram: “E se vi dicessi che il 6 luglio esce su @primevideoit un film in cui interpreto un piccolo ruolo (ma molto divertente) insieme a @michelagiraud? Il film si chiama “L’estate più calda”, lo ha diretto @contedivaldoca e nel cast ci sono @giasau, @_nicoledamiani_, @aliceandcheshirecat, Stefania Sandrelli e @ninofrassicaoff“.

Insomma, un annuncio inatteso che però gli ha permesso di conquistare il favore di tutto il pubblico che dopo la brillante esperienza ad Amici non vedeva l’ora di vederlo anche in questa nuova veste.

D’altronde, dopo aver calcato alcuni tra i palchi più prestigiosi al mondo e diviso la scena con pop star del calibro di Taylor Swift e Beyoncé, non c’è nulla che possa fare paura a Giuseppe Giofrè che ama sperimentare e buttarsi a capofitto su nuovi progetti.

Non ci resta dunque che attendere l’uscita del film L’Estate più calda per scoprire come Giuseppe Giofrè se la sarà cavata sul set del film diretto da Matteo Pilati in cui la colonna sonora – Fulmini addosso – è firmata da Francesca Michielin.

Nel frattempo in molti ipotizzano il suo ritorno nella Scuola del talento più famosa d’Italia in veste di professore; solo nelle prossime settimane, però, scopriremo se questo rumors risulterà reale oppure no.

Giuseppe Giofrè approda al cinema ne L’estate più calda: video

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giuseppe Giofrè (@giuseppegiofre)

immagine di copertina: edit da foto tratte dal profilo instagram di Giuseppe Giofrè

© Riproduzione Riservata