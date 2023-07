Zane Phillips di Glamorous e Froy Gutierrez di Cruel Summer sono una coppia, i primi baci pubblici

0:00 Ascolta l'articolo

Una coppia all’improvviso. Zane Phillips e Froy Gutierrez hanno ufficializzato la loro storia d’amore, presentandosi in coppia al Pride di New York con tanto di primi baci pubblici.

Phillips, 29enne di Denver, ha interpretato Ben nella serie Legacies della The CW, per poi farsi vedere in Fire Island su Disney+ e soprattutto in Glamorous, serie Netflix in cui interpreta il figlio della leggendaria magnate del makeup Madolyn Addison, interpretata da Kim Cattrall.

Gutierrez, 25enne di Dallas, è stato Nolan in Teen Wolf, Mike in Hocus Pocus 2 e Jamie nella serie Cruel Summer di Freeform. Fino ad oggi non si sapeva praticamente nulla della vita privata di entrambi gli attori, così come non è chiaro dove e quando i due si siano conosciuti.

Ma è esploso l’amore ad Hollywood, con Zane e Froy felicemente insieme, alla luce del sole, con rivendicato Orgoglio.

