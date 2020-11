Halloween 2020, i costumi delle famiglie arcobaleno di Hollywood – le foto social

Un Halloween decisamente atipico, quello vissuto ieri, causa Coronavirus che imperversa in tutto il mondo. Se in Europa i lockdown avanzano a ritmi vertiginosi, con Portogallo e Regno Unito che si sono accodati a Francia, Belgio e Germania, negli Usa di Donald Trump, dove la mascherina non è neanche ‘obbligatoria’ e i contagi quotidiani sono circa 100.000, la festa delle streghe si è tenuta.

Basterebbe aprire Instagram, con decine di profili vip mascherati a festa come ogni anno. Tra i tanti, tantissimi, anche alcune famiglie arcobaleno particolarmente famose e amate. Neil Patrick Harris e David Burtka, sposi da sei anni, hanno voluto omaggiare Willy Wonka insieme ai figli Harper Grace e Gideon Scott. Jesse Tyler Ferguson di Modern Family e Justin Mikita, sposi dal 2013, hanno celebrato Jurassic Park insieme al piccolo Beckett Mercer, vestito per l’occasione da uovo di dinosauro.

L’ex calciatore Robbie Rogers e il regista e produttore Greg Berlanti, sposi dal 2017, hanno ricreato la ‘banda’ di Scooby-Doo insieme ai figli Caleb e Mia Barbara, mentre Cheyenne Jackson e suo marito Jason Landau hanno omaggiato il Mago di Oz insieme ai due gemellini di 4 anni.